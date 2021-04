3 melhores aplicativos para organizar os estudos em 2021

Para garantir bons resultados nos estudos é preciso organizar uma rotina produtiva. O dia a dia dos estudantes costuma ser lotado de obrigações, principalmente em ano de vestibular. Desse modo, além das aulas, há diversas atividades extracurriculares, provas, apresentações e muito mais. Em meio a tudo isso, para dar conta de todas as demandas, a organização é crucial.

Organizar as atividades de acordo com o tempo disponível e com a ordem de prioridade torna os estudos mais produtivos e menos estressantes. Por isso, selecionamos os três melhores aplicativos para organizar os estudos. Veja abaixo!

Notion

Em primeiro lugar, apresentamos o Notion. Esse aplicativo funciona como um serviço de notas, que apresenta ainda um suporte que integra integra tarefas, wikis e bancos de dados. Com uma interface objetiva, o Notion possibilita criar sua própria rotina, por meio de listas de prioridade, mas tem também modelos prévios, a partir dos quais é possível editar as tarefas.

A empresa descreve o Notion como um espaço de trabalho completo para anotações, gerenciamento de projetos e gerenciamento de tarefa. Além de ser perfeito para os estudos, o app é também uma ótima opção para organizar séries, filmes, etc.

Evernote

O aplicativo Evernote é uma das melhores opções de ferramenta para aqueles que precisam organizar os estudos, pois foi pensado para quem trabalha com textos e notas frequentemente. Disponível tanto para Android quanto para o sistema iOS, o Evernote é ideal para anotar informações, acompanhar tarefas e gerenciar projetos de uma forma muito simples e rápida.

Nele, é possível criar anotações e separá-las em diferentes cadernos, de acordo com a área. Além disso, ao app permite incluir textos formatados com cores e em lista, com anexos e desenhos feitos à mão, permite gravar áudios e ainda escancear documentos.

Pomodoro Challenge Timer

Por fim, apresentamos o Pomodo Challenge Timer. Como o próprio nome já indica, esse app foi feito a partir da conhecida técnica de Pomodoro com o objetivo de ajudar as pessoas a organizar o tempo de estudo. Assim, o aplicativo ajuda o estudante a descobrir em quais dias da semana os estudos mais rendem.

Além disso, essa ferramenta permite que o estudante acompanhe o seu rendimento ao longo do ano. O Pomodoro Challenge Timer constrói um feedback a partir do rendimento do usuário ao longo do tempo em que ele usa o aplicativo para os estudos.

