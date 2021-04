30% base e 9 mudanças de 2020: Bahia está escalado para 1ª decisão contra o Ceará no Nordestão

Com um treino realizado na manhã desta sexta-feira (30), o Bahia finalizou a preparação para o jogo de ida da final da Copa do Nordeste diante do Ceará. Antes de ir a campo, os atletas foram apresentados a um vídeo com informações sobre o adversário. Dado Cavalcanti comandou um trabalho técnico e passou instruções sobre vários lances de bola aérea defensiva, “calcanhar de Aquiles” do time em 2020.









O Bahia confirmou que o goleiro Douglas segue afastado por conta da Covid-19. Por outro lado, o zagueiro Lucas Fonseca está recuperado e disponível para compor o grupo. O titular na meta tricolor será a ascensão Matheus Teixeira, que pegou dois pênaltis contra o Fortaleza, na semifinal.

Na goleada por 5 a 0 diante do Guabirá, no meio de semana, pela Copa Sul-Americana, mais uma vez o prata da casa brilhou ao defender uma cobrança dos bolivianos já no seguno tempo.

Rossi conversa com Dado em treino desta sexta-feira na Cidade Tricolor (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)



Na atividade desta sexta, o goleiro Mateus Claus, o lateral-direito João Pedro e o atacante Maycon Douglas foram submetidos a uma atividade física e técnica especial. A partida está marcada para 16h (horário de Brasília), no estádio de Pituaçu, neste sábado (01).

A provável escalação do Bahia deve ser:

Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Thaciano e Daniel; Rossi, Rodriguinho e Gilberto.

Em relação à decisão de 2020, o Bahia é bem diferente. Titulares naquela ocasião, como o goleiro Anderson, os volantes Gregore e Flávio e os atacantes Élber e Fernandão deixaram o clube. Já o lateral-direito João Pedro, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba e os zagueiros Juninho e Lucas Fonseca perderam a posição.