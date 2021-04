4 de Julho arranca empate contra o CSA na Copa do Nordeste

A equipe do 4 de Julho aproveitou um forte começo de primeiro tempo para sair na frente do CSA, com gol de Cinelton aos 17 minutos. Depois disso, o CSA tomou conta do jogo e conseguiu o empate aos 44 minutos, com chute forte de Dellatorre.

Logo aos 3 minutos da volta do intervalo, o CSA virou o jogo com Marco Túlio, pegando sobra de fora da área. Seis minutos depois, Dudu Beberibe recebeu bom passe de Hiltinho e empatou de novo a partida. O resultado final no Rei Pelé foi de 2 a 2. O 4 de Julho soma seis pontos na competição e o CSA chega aos 10 pontos.

Sampaio Corrêa e ABC só empatam no Frasqueirão

ABC e Sampaio Corrêa ficaram no empate por 1 a 1 neste sábado. O resultado deixa os dois times na quarta colocação de seus grupos. O ABC soma nove pontos, enquanto que o Sampaio Corrêa agora tem dez pontos.

Mesmo sem gols, ABC e Sampaio Corrêa fizeram um primeiro tempo movimentado. As melhores oportunidades vieram dos pés do atacante Wallyson, dos donos da casa.

A mesma história não se repetiu no segundo tempo. O atacante Vitinho entrou no lugar de Willian Anicete e marcou para o ABC logo aos 13 minutos. O golpe fez o Sampaio Corrêa acordar e chegar no empate aos 21 minutos, com Jefinho completando de cabeça uma falta na área do adversário.

O TUBARÃO REAGIU RÁPIDO! JEFINHO! SEMPRE ELE! ESSE FIM DE JOGO VAI PEGAR FOGO 🔥 pic.twitter.com/645BkHKNqj — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) April 3, 2021

ABC e 4 de Julho se enfrentam pela Copa do Nordeste já nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília). A partida será realizada no Estádio Maria Lamas Farache, o Frasqueirão. No próximo sábado, é a vez do Sampaio Corrêa receber o CSA no Castelão, às 16 horas.