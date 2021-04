4 editais publicados nesta sexta-feira (9/4)

A primeira sexta-feira útil do mês de abril já está no ar e com ela uma série de excelentes editais de concurso público foram disponibilizados, com a oferta de centenas de vagas em diversas localidades do país. As remunerações chegam a pagar o valor de até R$ 4,5 mil iniciais.

São oportunidades no Piauí, em Pernambuco, no Goiás e no Acre. Quer saber mais sobre cada um dos editais? Então confira esta notícia na íntegra. Antes, conheça alguns motivos que fazem de seleções para prefeituras um bom negócio.

Por que estudar para concurso público de Prefeituras?

Victor Gammaro e Arthur Lima falam sobre os benefícios de seleções assim, como as vantagens de assumir esses ditos cargos "menores".

Na sequência desta matéria, você irá conferir as principais informações de cada um dos concursos públicos divulgados no dia. Saiba mais!

Concurso Sefaz PI

Não é para provimento efetivo, mas o concurso público Sefaz PI, no Piauí, tornou público edital de processo seletivo com a oferta de 40 vagas na área de informática. Os aprovados e empossados poderão ter contratos de trabalho de até seis anos. O salário inicial pago é de R$ 4,5 mil.

As oportunidades são as seguintes: analistas em banco de dados, analista em desenvolvimento de sistemas e analista em infraestrutura de redes e comunicação. A seleção terá duas fases, sendo uma de provas objetivas e outra de prova de títulos. Na objetiva, o candidato terá que responder 40 questões das seguintes disciplinas:

Português, com 10 questões

Raciocínio-lógico quantitativo, com cinco questões

Matemática financeira, com cinco questões

Conhecimentos da função, com 20 questões

Concurso Prefeitura de Buritinópolis (GO)

A Prefeitura de Buritinópolis, no Goiás, abriu 57 vagas para diversos servidores públicos temporários. As vagas são para todos os níveis de escolaridade e paga salários que vão de R$ 1.100,00 a R$ 2.222,00.

Dentre os cargos ofertados estão oportunidades para fiscal de vigilância sanitária, assistente social, nutricionista, professor, auxiliar, motorista, operador de máquinas, vigilante, zelador e muito mais.

Para se candidatar a uma das vagas, o concorrente deverá comparecer na sede da Administração Municipal de Buritinópolis, no enderaço Praça dos Poderes, Centro, nos dias 14 e 16 de abril. Não há previsão de pagamento de taxa.

Concurso Prefeitura de Petrolina (PE)

Em Pernambuco, mais precisamente no município de Petrolina, a Prefietura tornou público edital de processo seletivo, com 634 vagas em diversos cargos em sua estrutura. Os salários chegam ao valor de R$ 1.564,59.

O concurso público será organizado pela A Autarquia Educacional do Vale do São Francisco/Faculdade de Petrolina (AEVSF/FACAPE). Para se inscrever, o candidato deverá entrar neste link entre os dias 11 e 29 de abril e pagar uma taxa no valor de R$ 100, R$ 120 ou R$ 140 (a depender do cargo escolhido).

As oportunidades são em todos os níveis de escolaridade e os cargos e salários ofertados são os seguintes:

Assistente Administrativo – R$ 1.104,71;

Assistente Educacional – R$ 1.104,71;

Professor Anos Iniciais – R$ 1.508,35;

Professor Anos Finais de Matemática – R$ 1.564,59;

Professor Anos Finais de Língua Portuguesa – R$ 1.564,59;

Professor Anos Finais de História – R$ 1.564,59;

Professor Anos Finais de Geografia – R$ 1.564,59;

Professor Anos Finais de Língua Estrangeira Moderna – Inglês – R$ 1.564,59;

Professor Anos Finais de Ciências – R$ 1.564,59;

Professor Anos Finais de Educação Física – R$ 1.564,59;

Auxiliar de Cozinha – R$ 1.100,07;

Auxiliar de Limpeza – R$ 1.100,07;

Motorista de Carro Leve – R$ 1.200,00;

Motorista de Ônibus e Micro-ônibus – R$ 1.200,00;

Barqueiro de Transporte Escolar – R$ 1.200,00.

O certame terá uma fase, de prova objetiva, com 30 questões, com previsão de ser aplicada nos dias 16, 23 e 30 de maio de 2021. O candidato ao cargo de Barqueiro de Transporte Escolar, no entanto, irá realizar uma única etapa: prova prática. Esse exame será realizado com testes em embarcações de transporte escolar.

Os candidatos a uma vaga de motorista de ônibus escolar, além da prova objetiva, também terá uma etapa de provas práticas.

Concurso Público Prefeitura de Feijó (AC)

Outra excelente oportunidade aberta nesta sexta-feira (9) foi na Prefeitura de Feijó, no Acre. São 126 vagas para professor, cuidador infantil, motorista e monitor. Há cargos com exigência de nível médio ou nível fundamental. Os salários vão de R$ 1.100 a R$ 1.500. As inscrições estão abertas de 14 a 21 de maio.

Os candidatos de nível fundamental passarão por provas, dia 1 de maio, compostas pelas disciplinas de português, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Já os candidatos de nível médio, por português, matemática, conhecimentos gerais/atualidades e conhecimentos específicos.

