4 editais publicados nesta terça-feira (6/4)

A primeira terça-feira do mês de abril trouxe consigo quatro editais publicados, tanto de concurso público quando de processos seletivos simplificados. Oportunidades são as mais diversas, com vagas para todos os níveis de escolaridade.

Aliás, além dos editais publicados nesta terça-feira (6/4), confira outras novidades que movimentaram o dia:

Concurso público Prefeitura de Amargosa (BA)

A Prefeitura de Amargosa prorrogou novamente as inscrições para o concurso público, permitindo que candidatos interessados tenham um maior prazo para se inscrever.

Agora, inscrições estão previstas para encerrar no dia 29 de abril. Ao todo, edital oferta 24 vagas para cargos de nível superior. Oportunidades são para cargos de Analista de Controle Interno, Enfermeiro, Médico, Nutricionista e mais.

Salários vão de R$ 1.772,78 até R$ R$ 9.454,86, em cargas horárias que vão de 20 a 40 horas semanais.

Inscrições podem ser realizadas no portal da banca organizadora Fundação CefetBahia, mediante o pagamento da taxa de inscrição de R$ 95. Provas objetivas estão previstas para o dia 13 de junho.

Edital Prefeitura de Amargosa (BA)

Prefeitura de Petrolina (PE)

Em Petrolina, novo edital publicado para contratação temporária traz 634 oportunidades para as mais diversas carreiras. Vagas abrangem carreiras de nível fundamental, médio e superior.

Cargos são os mais diversos e voltados para áreas de Educação, mas não somente para Professor. Há oportunidades para Motorista, Assistente Administrativo, Assistente Educacional e muito mais.

Salários vão de R$ 1.100,07 até R$ 1.564,59 ao mês. Cargas horárias são de 8 horas diárias, 40 horas semanais ou 100 horas semanais.

Inscrições podem ser realizadas do dia 11 de abril até 29 de abril, exclusivamente pelo site da Facape. Taxas de inscrição são de R$ 100 até R$ 140.

Edital Prefeitura de Petrolina (PE)

Concurso público Prefeitura de Buritis (MG)

A Prefeitura de Buritis (MG) divulgou edital de processo seletivo com oferta de 379 vagas para profissionais de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior. Oportunidades são as mais variadas e abrangem as áreas de Saúde, Educação, Administrativo e muito mais.

Carreiras são de 20 a 40 horas semanais, com salários que vão de R$ 1.100 até R$ 5.904,51, além de adicionais de insalubridade e noturno para alguns dos cargos.

Para concorrer, interessados devem se candidatar do dia 22 de abril até 29 do mesmo mês, por meio do site da Seap, mediante o pagamento das taxas de R$ 40 até R$ 100.

Candidatos irão passar por provas objetivas nas datas de 22 e 23 de maio de 2021. Alguma carreiras também terão que realizar provas práticas.

Concurso Prefeitura de Buritis (MG)

Prefeitura Engenheiro Caldas (MG)

A Prefeitura Municipal Engenheiro Caldas (MG) publicou edital de processo seletivo para provimento imediato de 23 vagas de nível médio e voltadas para área de Saúde.

Seleção é para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias. Salários iniciais são de R$ 1.550,00 com jornadas de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de maio por meio do portal da banca organizadora Exame Auditores e Consultores. A taxa de participação será de R$ 60 para todos os candidatos.

Candidatos irão passar por provas objetivas previstas para o dia 16 de maio de 2021.

Edital Prefeitura Engenheiro Caldas (MG)

