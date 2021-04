’40 pessoas, sei quem as levou…’

Nesta quarta-feira, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, deu entrevista cheia de declarações polêmicas ao programa “El Larguero“, da rádio espanhola Cadena SER.

Uma de suas afirmações mais polêmicas foi que o protesto feito por torcedores do Chelsea contra a Superliga europeia, na manhã da última terça-feira, em frente ao estádio Stamford Bridge, foi falso.

Os fãs dos Blues foram os primeiros a se mostrarem contrários à competição, em um movimento que, ao longo do dia, ganhou força entre as torcidas dos outros times da Premier League.

No fim das contas, os gritos dos fãs acabaram sendo a mola propulsora para a implosão da Superliga, mas, para Florentino, tudo não passou de encenação.

Sem dizer quem teria sido o organizador dos protestos, ele garantiu que nada daquilo foi genuíno.

“Você tem que perguntar (sobre a Superliga) aos torcedores do Real Madrid. Você acha que eles são tontos? Se você disser que, a cada quarta-feira, eles vão jogar contra o Manchester United ou o Barcelona… Não acha que vão preferir? Os torcedores do Chelsea (que protestaram) eram uns 40… Posso até te dizer quem os levou lá”, disparou.

