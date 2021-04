40 receitas deliciosas com ingredientes saudáveis

Que tal colocar na sua rotina alimentar algumas destas 40 receitas especialmente preparadas com ingredientes saudáveis para uma alimentação balanceada? E algumas podem até ser congeladas!

Tem doces, salgados, sucos verdes, bolos, pudins, salada proteica, panqueca de bata-doce, panqueca de coco, brigadeiro com whey protein, sopa de creme de ricota, risoto de quinoa, creme de abacate, pão zero carbo de micro-ondas, e até pão sem glúten.

Receitas preparadas com muito carinho pelas endocrinologistas Patrícia e Fernanda Salles, que incorporaram aos pratos alimentos importantes para a saúde como linhaça, quinoa, aveia, chia, hortaliças, especiarias, mel, farinha de coco, leite de amêndoas, cacau, nozes, frutas, e muito mais! Foto: reprodução / revista abm

1 rodela de pepino + erva doce + gengibre + hortelã + 1 limão espremido + 1⁄2 copo de água

1 folha de couve + 1 lima + salsão + gengibre + canela + chá de hibisco gelado

1 folha de rúcula + agrião + 1 limão espremido + 1 semente de cardamomo + 1 copo de chá de hortelã gelado

1 folha de couve + hortelã + 1 maça + 200ml de água de coco

200ml de água de coco + 1 maça verde + 1 fatia fina de melancia + 1⁄2 limão espremido + gengibre a gosto

PUDIM DE CAFÉ E CHOCOLATE Ingredientes:

1 xícara pequena de café pronto e frio

1⁄2 xícara de leite de coco

1 colher de sopa de cacau

1 colher de sobremesa de pasta de amêndoas/castanha/amendoim

1 gota de essência de baunilha

1 colher de sopa de mel ou stévia ou xylitol

1⁄2 copo de requeijão de semente de chia

Modo de preparo – Bata o café, o leite de coco, a pasta de amêndoa, a essência de baunilha e o cacau em um processador. Coloque a mistura dentro de um bowl, adicione as semente de chia, e misture. Deixe na geladeira por mais ou menos 3 horas. Fica com consistência de pudim.

2 colheres de sopa de coco ralado

1 colher de sopa de farinha de coco

Modo de preparo – Misture bem todos os ingredientes e deixe na geladeira por 4 horas.

PUDIM DE CHIA E CHOCOLATE

200ml de leite de amêndoas

Adoçante stévia ou xylitol a gosto

Modo de preparo – Amasse bem a banana e misture com o leite e os outros ingredientes. Adicione a chia. Deixe na geladeira por 4 horas. Foto: reprodução / revista abm

3 colheres de sopa de farinha de coco

1 scoop de proteína (opcional)

3 colhes de sopa de água

1 colher de sopa de cacau

1 colher de sobremesa de manteiga ghee

1 colher de sobremesa de pasta de amendoim

Modo de preparo – Misture bem todos os ingredientes em uma xícara grande e leve ao micro-ondas por 2m a 2m30s, e veja se está firme. Se necessário, deixe mais tempo.

1 colher sopa de manteiga ghee

Adoçante à gosto (prove a massa para testar)

1 colher chá de extrato de baunilha

2 colheres de sopa de farinha de amêndoas ou amêndoas trituradas

1 colher de sopa de farinha de coco

1 colher de sopa de cacau em pó

Modo de preparo – Derreta a manteiga na xícara que irá usar. Adicione os ingredientes com a gema por último, e mexa bem. Leve ao micro-ondas por um 1m30s a 2m, veja como está em 1:30 e se ainda não estiver com consistência firme no centro, deixe mais 30s até ficar firme.

1 xíc de farinha de amêndoas

2 colheres sopa de manteiga ghee

1/4 de xíc de cacau em pó

2 colheres sopa de extrato de baunilha

1⁄2 xícara de castanha de caju ou nozes picadas ou cacau nibs

Modo de preparo – Misture a farinha de amêndoas com manteiga e vá amassando com os dedos, até que fique com a consistência de uma massinha mole, como uma manteiga – um pouco mais dura. Depois, adicione os outros ingredientes (é melhor misturar com uma colher, senão gruda na sua mão). Unte as mãos com manteiga ou óleo de coco e faça pequenas bolinhas, depois amasse para fazer o cookie. Coloque-os em uma assadeira forrada com papel manteiga e asse por 12 minutos, aproximadamente, em fogo baixo-médio.

BOLO DE CHOCOLATE COM COCO

1 xíc de açúcar de coco ou adoçante stévia em pó ou xylitol

3 col de sobremesa de óleo de coco ou manteiga ghee

1/2 xíc de leite de coco

1 xíc de farinha de coco

1 col. de sopa cheia de cacau em pó

1 col de sobremesa de fermento em pó

Modo de preparo – Bata as claras em neve e reserve. Bata as gemas, acrescente o açúcar, o óleo e o leite de coco aos poucos. Acrescente a farinha de coco e o cacau. Junte as claras em neve e o fermento mexendo delicadamente com uma colher. Coloque a massa em uma forma untada com óleo de coco e farinha de coco e coloque em forno pré aquecido para assar. Por cima, coloque cacau nibs ou coco ralado.

1 colher de sopa de manteiga de amendoim

1 colher de sopa de whey protein

1⁄2 colher de sopa de cacau em pó

1 a 2 colheres de sopa de leite de amêndoas ou de coco

Modo de preparo – Misture bem todos os ingredientes em um pote pequeno até atingir a consistência de brigadeiro.

PANQUECA DE BATATA-DOCE E CANELA

01 pedaço médio de batata-doce cozida (01 xícara de chá)

01 colher de sobremesa de canela

01 colher chá rasa de cacau 100% orgânico (opcional)

Modo de preparo – Bata todos os ingredientes no liquidificador ou mixer, e leve a uma frigideira antiaderente e já bem aquecida em fogo baixo.

PANQUECA DE COCO/AMÊNDOAS

02 colheres de sopa de farinha de coco ou de amêndoas

01 colher de sobremesa de canela em pó

01 colher de chá rasa de cacau 100% orgânico (opcional)

Modo de preparo – Bata todos os ingredientes no liquidificador ou mixer e leve a uma frigideira antiaderente e já bem aquecida em fogo baixo. Foto: reprodução / revista abm

1 scoop de proteína (opcional)

1/3 xícara de leite de amêndoas ou de coco

1 colher de chá de limão espremido

Modo de preparo – Bata bem todos os ingredientes. De preferencia deixe a castanha do Pará de molho na água por algumas horas antes de usar, para ela ficar mais cremosa.

BOLINHO DE XÍCARA DE CENOURA

2 colhes de sopa de linhaça triturada ou farinha de linhaça / 1 ovo / 1 colher de sopa de farinha de coco

3 colheres de sopa de leite de coco / 1 colher de sobremesa de manteiga ghee

1 colher de chá de extrato de bauninha / 1 pitada de fermento

Adoçante à gosto / Canela

2 colheres de sopa de cenoura ralada

Modo de preparo – Idem ao outro bolinho de xícara, mas o tempo varia de 2m10s a 2m30s no micro-ondas.

PÃO DE ABÓBORA SEM GLÚTEN:

4 pedaços médios de abóbora cabotiá

2 copos de polvilho azedo

Sal, orégano, manjericão… (tempero a gosto)

Modo de preparo – Acrescentar a esta mistura 1⁄2 copo de água + 1⁄2 copo de óleo de canola aquecidos. Colocar em uma assadeira, assar e depois de esfriar, se desejar, pode ser congelado.

PÃO ZERO CARBO DE MICROONDAS

65g de iogurte natural sem açúcar

1 colher chá de fermento para bolos

Modo de preparo – Triture as amêndoas. Adicione os outros ingredientes e bater até misturar bem. Colocar o preparado dividido em duas canecas untadas de azeite e levar ao microondas de 1.30 min a 2.30 min (depende da potencia do mesmo). Corte em fatias. Pode tostar na frigideira com manteiga.

2 col de sopa de goma de tapioca

1 col de sopa cheia de queijo cottage

Modo de preparo – Bater o ovo inteiro e a clara. Acrescentar o queijo cottage e a tapioca e temperar com sal. Colocar a mistura em uma frigideira untada e deixar dourar os dois lados por aproximadamente 4 minutos em fogo médio-baixo. No lugar da tapioca, rechear com frango, ou utilizada com massa de pizza light.

MUFFINS SALGADOS (16-18 MUFFINS QUE PODEM SER CONGELADOS)

1⁄2 colher de chá de fermento

1⁄2 abobrinha picada ou 1⁄2 brócolis bem picadinho

Sal rosa e pimenta do reino à vontade

Modo de preparo – Misture os vegetais com azeite e os temperos em uma tigela. Coloque no fundo de forminhas de muffin (unte se precisar). Bata os ovos com o fermento e o sal e cubra as forminhas até o topo. Leve ao forno pré-aquecido por 30 minutos. Pode congelar após assar.

Sugestão: faça esta receita com cogumelos e espinafre (refogue ambos no azeite antes por poucos minutos). Foto: reprodução / revista abm

1 porção de frango cozido desfiado (100gr) / 10g de farinha de chia ou linhaça / 2 colheres de água / Ervas à gosto OU 90g de abóbora cozida OU 50g de berinjela cozida + 30g de cenoura cozida OU 80g de brócolis ou couve flor cozido (esprema bem a água) OU 50g de espinafre + 30g de brócolis cozidos

Bata tudo no processador até formar uma massa uniforme. A massa fica um pouco frágil, mas é facilmente modelada. Se for usar o liquidificador é melhor que seja bem potente ou que o frango esteja cru. Molhe as mãos ou deixe um pouco na geladeira para facilitar quando for moldar. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 15 a 20 minutos.* Pode pincelar um pouco de gema para dourar e salpicar gergelim. Pode ser modelado, recheado, congelado e ir direto ao forno, posteriormente.

Sugestões de recheio: Abobrinha refogada com cebola e tomate; espinafre refogado com alho; escarola; frango em cubos com tomate e orégano; ovo mexido; brócolis com ricota de búfala ou requeijão de búfala; camarão ao alho e tomate; caponata de berinjela; creme de palmito; shimeji, shitake e champignon.

1/3 copo de linhaça

2/3 copo de agua

1/3 copo de gergelim

1/3 copo de sementes de abóbora

2 colheres de sopa de sementes de girassol

1/2 colher de chá de sal

Temperos à gosto (sugestão: 2 colheres da chá de alecrim)

Modo de preparo – Misture a linhaça e a água e deixe por algumas horas (pelo menos 6) para a linhaça criar aquele gel. Misture com as outras sementes. Adicione sal e temperos. Pode dividir a massa e fazer cada parte com sabores diferentes, como ervas e pimenta, lemmon pepper, etc. Espalhe a mistura numa forma para forno, deixe bem fino, mas sem buracos. Leva ao forno em 120-140 graus por 60 minutos. Não pode queimar, é so para secar e ficar crocante. Se for possível em seu forno, diminua a temperatura para 90 graus e continua a secar por mais 60 minutos, ou continue com 140 graus, mas abra frequentemente para deixar o ar quente sair. Quando secar, desligue o forno e deixe esfriar dentro do forno. Quebre em pedaços.

120g de frango / • 50g de couve flor cozida / • 1⁄2 dente de alho

Farinha de linhaça, o quanto bastar / • 1 pitada de salsinha / •1 pitada de sal

Modo de preparo – Bata o filé de frango cru no liquidificador ou processador, acrescente o alho, a couve flor, salsinha e sal. Modele a massa em forma de pequenos nuggets e empane na farinha. Leve ao forno, em fogo médio, por 20 a 30 minutos.

DICA: se misturar um pouco de açafrão na farinha ficará com a coloração igual ao nugget industrializado.

SALGADINHO DE BATATA E ATUM

2 batatas-doce grandes cozidas

1 lata de atum ralado

1 cenoura média ralada no ralador fino

1/2 xícara de cebolinha bem picada

Sal, azeite e orégano a gosto

Farinha de mandioca para envolver os bolinhos

Modo de preparo – Cozinhe as batatas-doce até que fiquem bem macias. Use um espremedor de batatas ou um garfo ou passe no processador para formar um purê (não deixe pedacinhos, precisa ficar um purê bem liso). Misture o purê com o atum, cenoura ralada, cebolinhas e tempere com sal e azeite. Misture bem para ficar uma massinha. Pegue um pouquinho da massa (uma colher de sopa cheia) e faça bolinhas. Não adianta querer enrolar igual a brigadeiro. Você vai precisar passar a massa de uma mão para outra, apertando levemente, até dar a forma de bolinha. Coloque a farinha de mandioca num prato e vá colocando os bolinhos. Depois, é só envolvê-los com a farinha e colocar para assar na airfryer ou forno em fogo médio por aprox. 30 minutos ou até dourar um pouco.

Ingredientes: berinjela, carne moída, molho de tomate e rúcula.

Modo de preparo – Corte a berinjela em fatias finas e cozinhe no vapor, grill, ou como você preferir.

Em uma panela faça a carne moída refogada com seus temperos de preferência e depois acrescente o molho de tomate.

Monte já no prato uma fatia de berinjela, uma camada da carne moída e uma de rúcula, até acabar as fatias de 1 berinjela inteira. Pode acrescentar ricota se desejar, entre as camadas. Foto: reprodução / revista abm

SALADA DE QUINOA COM FRANGO

Ingredientes: Folhas variadas (alface, agrião, rúcula, couve…), 1⁄2 xícara de chá de quinoa, 1 colher de sopa de azeite, 1 cebola picada, 1 dente de alho picado, 1 filé de frango cozido desfiado (cozinhar em água com ervas, açafrão e curry), 1 colher de sopa de amêndoas, 2 colheres de sopa de manga picada, sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo – Cozinhar a quinoa em água fervente por 10 a 12 minutos ou até ficar al dente, e reservar. Refogar a cebola e o alho no azeite, acrescentar a quinoa, temperar com sal e pimenta a gosto e refogar mais um pouco. Misturar todos os ingredientes e servir.

Ingredientes: folhas variadas a gosto (alface roxa, crespa, agrião, rúcula…), 1⁄2 abacate em cubos grande, 1⁄2 tomate cortado em cubinhos, 1 bola de mozarela de búfala esfarelada, 1 ovo cozido cortado ao meio, 1 filé de peito de frango cortado em tiras

Molho: 4 colheres de sopa de azeite extra virgem, 2 colheres de sopa de vinagre, um punhado de ervas (manjericão, alecrim…),1 colher de chá de mel

Modo de preparo: Para o frango, cozinhar o peito em água fervente temperada com açafrão, ervas a gosto (orégano, tomilho, alecrim), pimenta e pitada de sal. Após cozido, cortar em tiras e misturar todos os ingredientes em uma saladeira.

Para o molho, bater todos os ingredientes no mixer e servir 1 colher de sopa do molho na salada.

500 gramas de batata baroa, 2 colheres sopa de farelo de aveia, 1 ovo, 1⁄2 cebola ralada, sal rosa a gosto, molho de tomate caseiro, mozarela de búfala ralada.

Modo de preparo – Refogar no azeite a cebola e acrescente a batata baroa. Cozinhar até que fique no ponto de um purê. Com auxílio de um espremedor, faça um purê de baroa e acrescente aos poucos o farelo de aveia e o ovo batido até que a massa fique firme p moldar. Pode acrescentar mais 1 colher de farelo de aveia, se precisar. Molde a massa estilo nhoque e coloque em uma panela com água para ferver. Quando atingir o ponto de fervura, coloque a massa do nhoque, e assim que a massa começar a subir retire com uma escumadeira e arrume em uma assadeira. Regue com molho de tomate e um pouco da mozarela de búfala por cima. Leve em um forno pré aquecido o suficiente para gratinar.

1⁄2 xícara de chá de quinoa em grãos, 1⁄2 xícara de chá de cebola ralada, 1 dente de alho ralado,1 xícara de chá de água, sal rosa a gosto, 1⁄2 xícara de brócolis cozido, 3 tomatinhos cortados em meia lua, 1⁄2 xícara de cenoura em cubos cozida, 1 colher sopa de salsinha picada, 1 colher de café de açafrão, 2 colheres sopa de azeite de oliva extra virgem, pimenta do reino e sal a gosto, castanha de caju picada.

Modo de preparo: em uma panela refogar a cebola, o alho, e o açafrão com 1 fio de azeite. Acrescente a quinoa e a água quente e deixe cozinhar por cerca de 8-10min, até que fique al dente. Escorra a água em excesso. Ao final, acrescente o brócolis, a cenoura, os tomatinhos, a castanha de caju e salsinha picada.

3 chuchus /2 cenouras / 1 maço de couve / 1 maço de espinafre / 1 maço de agrião /3 tomates

1 caldo de galinha diet / • 300g de peito de frango

Modo de preparo – Leve ao fogo o peito de frango com os demais ingredientes cortados, em pedaços bem pequenos. Deixe cozinhar.

SOPA CREMOSA DE PALMITO

250g de palmitos em conserva / • 1 cebola média ralada / • 1 dente de alho amassado

2 colheres (sopa) de farinha de trigo / • 3 xícaras (chá) de caldo de galinha (0% de gordura)

1 xícara (chá) de leite desnatado /• sal e pimenta a gosto / • pedaços de palmito para servir

Modo de preparo – Refogue o alho, a cebola e junte os palmitos. Cozinhe por 3 minutos. Acrescente a farinha de trigo, mexendo bem. Lentamente, junte o caldo de galinha, sempre mexendo. Deixe levantar fervura e cozinhe por 10 minutos. Deixe a mistura amornar e bata no liquidificador. Junte o sal, a pimenta (opcional) e o leite. Deixe ferver por 5 minutos. Coloque em uma sopeira, sirva com pedacinhos de palmito. Foto: reprodução / revista abm

SOPA DE TOMATE COM MANJERICÃO

– 1 cebola média picada

– 2 dentes de alho picados

– 500g de tomate sem pele e sem sementes maduros, picados

– 4 xícaras de (chá) de caldo de legumes (0% de gordura)

– 2 colheres de (sopa) de manjericão picado (pode ser desidratado)

Modo de preparo – Junte a cebola e o alho e refogue até que fiquem levemente dourados. Acrescente o tomate picado, o caldo de legumes e deixe ferver. Cozinhe com a panela tampada por cerca de 10 minutos. Acrescente o manjericão e bata no liquidificador até obter um creme homogêneo. Após isso, é só servir.

1 tablete e meio de caldo de galinha / • 4 xícaras (chá) de água

1 maço de espinafre, somente as folhas / •1 colher (sopa) de farinha de trigo / •1 xícara (chá) de leite desnatado

Modo de preparo – Dissolva o caldo de galinha na água. Cozinhe o espinafre nesse caldo, até ficar macio. Retire do fogo, escorra e reserve o caldo. Pique o espinafre bem miúdo e junte novamente ao caldo. Retorne ao fogo. Adicione a farinha dissolvida no leite, mexendo sempre, até engrossar. Cozinhe em fogo brando por 5 minutos.

1 colher de chá de azeite / • 1 cebola média picada / • 3 beterrabas, sem casca, picadas (500g)

1 litro 1⁄2 de água / • 2 colheres (sopa) de suco de limão

1 tablete de caldo de legumes (0% de gordura) / • 1⁄2 colher de (sopa) de amido de milho / •Sal a gosto

Modo de preparo – Em uma panela de pressão grande, coloque o azeite e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a cebola e refogue por 4 minutos, ou até ficar transparente. Acrescente a beterraba, a água, o suco de limão e o caldo de legumes por 15 minutos, após o início da fervura. Transfira para o copo do liquidificador e bata até que fique homogêneo. Volte ao fogo alto e adicione o amido de milho já dissolvido em meia colher (sopa) de água, e cozinhe, mexendo sempre, por 1 minuto, ou até encorpar e acrescente o sal a gosto. Sirva em seguida.

SOPA DE IOGURTE COM PEPINO

1 pepino grande / • 1 cebola pequena picada / • 1 colher (chá) de azeite de oliva

1 1⁄2 tablete de caldo de galinha dissolvido em 2 1⁄2 xícaras (chá) de água quente / •1 limão (cascada ralada e suco) 1 ramo de hortelã fresca picado / •1/2 xícara (chá) de iogurte natural desnatado

sal e pimenta a gosto / • folhas de hortelã para enfeitar

Modo de preparo – Reserve uma ponta do pepino com mais ou menos 4 cm para enfeitar e pique o restante. Em uma panela, refogue a cebola no azeite até que fique macia. Junte o pepino picado, o caldo de galinha, a casca e o suco do limão e a hortelã. Deixe levantar fervura e depois, cozinhe tampado por cerca de 20 minutos. Passe a mistura por um processador ou bata no liquidificador e reserve até resfriar. Tempere com sal e pimenta. Enfeite com hortelã e fatias finas de pepino.

1 fatia grossa de ricota / • 6 buquês de brócolis cozido / • 1 unidade de cebola

2 dentes de alho / • 1 xícara de leite desnatado / • 1 colher de sobremesa de amido de milho

5 xícaras de água / •1 envelope de caldo de galinha (0% gordura) / • 3 colher de sopa de salsinha / • Sal a gosto

Modo de preparo – Em uma panela, coloque a água, o caldo de galinha, o alho e a cebola picados. Deixe ferver. Acerte o sal e acrescente o leite com o amido de milho dissolvido e ferva até engrossar. Desligue o fogo. Reserve. Divida a ricota em cubos no fundo dos pratos e despeje o creme por cima. Salpique a salsinha. Sirva bem quente com buquês de brócolis cozido.

1 cebola / • 1 dente de alho / • 3 copos de água

4 col. (sopa) de cenoura cozida / • 1 pedaço pequeno de gengibre

1 col. (sopa) de amido de milho / • 1 col. (chá) de sal / • 2 filés de frango cozidos e desfiados

Modo de preparo – Pique a cebola e o alho e refogue-os na panela. Junte dois copos de água e a cenoura cozida no liquidificador e bata bem. Acrescente este creme de cenoura à panela com o refogado, junte o gengibre e ferva. Dissolva bem o amido de milho junte ao creme de cenoura, mexendo sempre até engrossar. Acerte o sal. Salpique o frango desfiado e sirva a seguir.

SOPA DE LENTILHA COM FRANGO

2 xícaras de lentilha / • 1⁄2 cebola media ralada / • 2 dentes de alho amassado

1 pires de chá de frango em cubos / • 1 prato de sobremesa de tomate em cubinhos / • 1 prato de mesa de acelga

Modo de preparo – Refogar a cebola, o alho e o tomate em água fervente, acrescente a lentilha, cubra com água e deixe cozinhar. Se necessário complete com mais água bata a metade da sopa. A outra parte deixe como esta para manter a lentilha inteira. Por ultimo, coloque a acelga e cozinhe mais um pouco. Cozinhe o frango com água em uma panela de pressão com pouco sal e depois de cozido, escorra a água e adicione a sopa.

SOPA DE BACALHAU COM GRÃO DE BICO

1 cebola pequena 300g de grão de bico 2 batatas grandes

1 pimentão Salsão á gosto

Modo de Preparo – Dessalgue o bacalhau deixando de molho em água. Cozinhe por 30 minutos, desfie e reserve.

Cozinhe o grão de bico na panela de pressão por 1 hora. Reserve