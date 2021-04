47 editais confirmados ou publicados

O ano de 2020 chegou ao fim, mas para o ano de 2021 já temos grandes concursos confirmados para candidatos de nível médio (concurso nível médio).

As oportunidades se dividem entre as mais diversas carreiras e áreas de atuação com excelentes salários iniciais que podem chegar até R$ 19.573,46, além de diversos benefícios.

Não só pelo nível de escolaridade, os concursos nível médio oferecem grandes vantagens aos candidatos pela diversidade de carreiras e possibilidades para os mais diversos estados, municípios e também órgão federais.

Confira os principais editais já confirmados ou publicados para o ano de 2021. Lembrando que a sua candidatura depende apenas da certificação de nível médio em instituição reconhecida pelo MEC.

Concurso nível médio 2021: área policial e militar

Concurso Senado: ao que tudo indica, certame deve ocorrer somente em 2021. A comissão foi revogada e há previsão de provimentos na PLOA de 2021. O edital terá 25 vagas para o cargo de policial legislativo, que exige nível médio. Veja detalhes aqui.

Concurso PM AL: a banca Cebraspe foi oficializada como organizadora do próximo concurso público. A previsão é que o edital seja divulgado ainda em abril e concurso ofertará 1.060 vagas distribuídas em Soldado e Oficial. Veja detalhes.

Concurso PM PI: o novo edital para a Polícia Militar do Piauí terá a oferta de 690 vagas para o cargo de soldado, que exige nível médio. A banca organizadora do edital também já foi definida e as provas ficarão sob responsabilidade da Nucepe. Os salários iniciais são de R$ 3,4 mil, para soldados. Veja os detalhes.

Concurso PM CE: o concurso para a Polícia Militar do Ceará já tem comissão organizadora formada e depende apenas da escolha da banca para que o edital seja publicado. Serão 2 mil vagas para o cargo de soldado. Veja os detalhes.

Concurso PM ES: o governo do estado já anunciou um novo concurso para o ano de 2021. O número de vagas ainda não foi anunciado, mas o governo do estado já reconheceu a necessidade de contratação de novos soldados, cargo que exige nível médio. Veja os detalhes.

Concurso PM RJ: o novo edital para a Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro está autorizado para o preenchimento de 2 mil vagas destinadas ao cargo de soldado. Fontes internas indicam a FGV como banca organizadora do novo edital. Veja os detalhes.

Concurso PM SP: a Polícia Militar de São Paulo já tem autorização para o preenchimento de 5 mil vagas em 2021. O chefe de gestão da corporação já confirmou que um dos editais está pronto. Confira os detalhes.

Concurso Seap PA: o processo de escolha de banca para o concurso de agente penitenciário já foi iniciado. O edital terá a oferta de 1.646 vagas para candidatos de nível médio. Veja todos os detalhes.

Concurso Agepen MG (Polícia Penal MG): são aguardadas 2.420 vagas para provimento no cargo de policial penal (agente penitenciário), bem como mais de 600 vagas para os cargos de Assistente Executivo de Defesa Nacional e Agente Socioeducativo. O salário inicial pagos aos servidores do órgão é de até R$ 5.347,54 a depender da classe. Saiba mais aqui!

Concurso nível médio 2021: tribunais

Concurso TJ RJ: o edital do concurso para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está temporariamente suspenso. As inscrições do certame serão reabertas. Para candidatos de nível médio são oferecidas 85 oportunidades. Veja os detalhes.

Concurso TJ MG: o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (concurso TJ MG) tornou pública a comissão organizadora responsável por realizar estudos e todos os trâmites burocráticos que preveem a realização de um novo concurso para servidores. Veja aqui!

Concurso TJ RO: o Tribunal de Justiça de Rondônia tem comissão organizadora formada e pretende divulgar novo edital no primeiro semestre de 2021. O novo edital terá vagas para o cargo de técnico, que exige nível médio. Veja os detalhes.

Concurso TJ RS: o edital para o cargo de Oficial PJ-H está em fase de escolha da banca organizadora. O órgão já confirmou que pretende divulgar o documento em 2021. Veja maiores informações.

Concurso TRE AL: a presidência do órgão já confirmou que pretende realizar uma nova seleção para cargos de técnicos (nível médio) e analistas (nível superior). Veja todos os detalhes!

Concurso TRE PI: a realização de um novo concurso para o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (concurso TRE PI) foi confirmada pelo próprio órgão no dia 23 de fevereiro à equipe de jornalismo do Direção Concursos. De acordo com informações obtidas com exclusividade, “o processo destinado à realização do certame já está bastante avançado e a comissão organizadora está formação. Veja maiores informações!

Concurso TJ SP: os estudos para o novo concurso TJ SP foram oficialmente confirmados pela assessoria do órgão por meio de nota encaminhada à equipe de jornalismo do Direção Concursos. De acordo com informações confirmadas pelo superintendente da Vunesp, Henrique Monteiro, as vagas serão para o cargo de escrevente, que exige nível médio. Veja detalhes!

Concurso PGE PA: o edital para a Procuradoria Geral do Estado do Pará terá novo edital com 12 vagas para nível médio em 2021. Os salários iniciais para o cargo são de R$ 3.600,00. Veja maiores detalhes.

Concurso PGE RS: o governo do estado autorizou a contratação de 31 técnicos administrativos e técnicos em informáticas. Veja maiores informações.

Concurso nível médio 2021: área bancária

Concurso Banco do Brasil: o edital do concurso para o Banco do Brasil já tem as 120 vagas confirmadas. As oportunidades deverão ser destinadas para a área de tecnologia. Fontes internas apontam a FGV como banca organizadora do novo edital. Veja informações.

Concurso Banese: o Banco do Estado de Sergipe publicou novo edital para o preenchimento de 45 vagas, além de cadastro de reservas, para cargos de níveis médio e superior. Candidatos poderão se inscrever entre os dias 26 de fevereiro a 22 de março por meio do site da banca Cebraspe. O valor da taxa de inscrição é de R$ 59,90 e R$ 70. Veja tudo aqui!

Concurso nível médio 2021: saúde

Concurso Secretaria de Saúde RS: o governo autorizou a contratação de 198 técnicos em saúde, cargo de nível médio. Veja detalhes.

Concurso nível médio 2021: área administrativa

Concurso CRBM 4: o Conselho Regional de Biomedicina 4ª Região publicou novo edital com vagas vagas nos cargos de agente administrativo, recepcionista, técnico em informática e assistente de gestão e fiscal Biomédico. Veja aqui!

Concurso IBGE: o IBGE publicou novo edital destinado ao preenchimento de 6.500 vagas de níveis médio e superior. Veja tudo aqui!

Concurso Procon DF: o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal já tem autorização e número de vagas para o novo edital que tem a publicação prevista para setembro de 2021. De acordo com o Procon DF, o novo edital terá 174 vagas. Veja aqui!

Concurso Emgepron: um novo edital do concurso Emgepron foi publicado. Agora, a Empresa Gerencial de Projetos Navais oferta vagas de níveis médio técnico e superior, para o Projeto de Construção de “Navios Militares Classe Tamandaré”, no município de Itajaí, em Santa Catarina. Veja detalhes

Concurso PCDF: a Polícia Civil do DF recebeu nesta segunda-feira (8/3) autorização para a realização de um novo concurso destinado à área administrativa do órgão (concurso PCDF). A autorização foi divulgada por meio do DODF. São previstas vagas de níveis médio e superior. Veja aqui!

Ministério da Economia: o Ministério da Economia publicou novo edital de processo seletivo (concurso Ministério da Economia) destinado ao preenchimento de 100 vagas temporárias, além de cadastro de reserva, em cargos de níveis médio e superior. Veja detalhes!

Concurso Aneel: a Agência Nacional de Energia Elétrica solicitou ao Ministério da Economia a autorização para o preenchimento de 227 vagas em cargos de níveis médio e superior. Desse total, 84 serão para o cargo de técnico administrativo, que exige nível médio. Veja informações.

Concurso Funai: o presidente do órgão já confirmou a preparação de um novo edital para 2021. Serão 502 vagas de nível médio no cargo de Agente em Indigenismo, que exige nível médio. Veja detalhes.

Concurso JucePA: a Junta Comercial do estado do Pará tem o novo edital já confirmado para 2021 e o processo de escolha da banca organizadora já foi iniciado. Serão 10 vagas para nível superior e 05 para nível médio. Veja.

Concurso AGE PA: o edital para a Auditoria Geral do estado do Pará (concurso AGE PA) está confirmado para 2021. Serão 20 vagas para candidatos de nível superior e 1 vaga para candidatos de nível médio. Veja detalhes.

Concurso IPE Prev RS: serão 72 vagas distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. Remuneração inicial a partir de R$ 2.439,62 até R$ 4.697,20 para jornadas de 20h a 40 h semanais. Veja informações

Concurso nível médio 2021: Ministério Público

Concurso MPU: o edital do concurso para o Ministério Público da União está confirmado para o ano de 2021. São esperadas vagas para os cargos de analista e técnico, que exige nível médio. Veja os detalhes.

Concurso MP AP: o Ministério Público do Amapá teve edital publicado. São 10 vagas para servidores, distribuídas nos cargos de Técnico e Analista. Inscrições podem ser realizadas do dia 08/04/2021 até 07/05/2021. Salários iniciais podem chegar a R$ 7,6 mil. Saiba aqui!

Concurso MP PA: o procurador-geral do Ministério Público do estado do Pará afirmou que pretende publicar o novo edital de concurso público no segundo semestre de 2021. Serão 15 vagas, mais formação de cadastro de reserva, para o cargo de auxiliar de administração, que é de nível médio. Veja detalhes.

Concurso MP RS: o edital do concurso MP RS está na iminência de ser publicado. Com o Instituto AOCP definido como banca organizadora, o edital terá cadastro de reserva para o cargo de técnico, que exige nível médio. Veja maiores informações.

Concurso MP TO: após rumores, o Ministério Público de Tocantins confirmou que estuda realizar uma nova seleção para o quadro de servidores. As vagas serão para os cargos de técnico, analista e promotor. Veja maiores informações.

Concurso nível médio 2021: Defensoria Pública

Concurso DPE MT: o concurso para a Defensoria Pública do Mato Grosso deverá ser realizado em 2021. A expectativa é de que sejam oferecidas vagas para candidatos de níveis médio (9 vagas) e superior (1 vaga). A banca já está em definição. Veja os detalhes.

Concurso DPE PA: A Defensoria Pública do Estado do Pará já iniciou os estudos que preveem a realização de um novo concurso para a área de apoio, com cargos de níveis médio e superior. A previsão é de que o novo edital seja publicado em 2021. Veja maiores informações.

Concurso DPE PR: ao que tudo indica um novo edital do concurso DPE PR será publicado até o ano de 2021. Isso porque a comissão organizadora já foi designada e o processo de escolha da banca já foi iniciado. As vagas serão para os cargos de técnico (nível médio) e analista (nível superior).

Concurso nível médio 2021: Tribunal de Contas

Concurso TCE PI: o concurso TCE PI será para seis vagas imediatas, com cinco oportunidades para nível médio e uma para Engenharia. A banca FGV já foi definida como banca organizadora do edital. Veja informações aqui.

Concurso TCM SP: o edital do concurso para o Tribunal de Contas do Município de São Paulo conta com a oferta de vagas para o cargo de Auxiliar Técnico de Fiscalização, que exige nível médio. O edital já foi publicado e as inscrições serão reabertas. Confira os detalhes.

Concurso nível médio 2021: legislativo

Concurso ALESC: a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Santa Catarina autorizou a realização do concurso Alesc. Autorização para contratar empresa responsável pela seleção foi dada no dia 18 de novembro. São previstas vagas para os cargos de técnico e analista. Veja detalhes.

Concurso ALE RN: o edital para a Assembleia do Rio Grande do Norte deve ser publicado em 2021. O certame já tem comissão formada e banca em definição. Veja maiores detalhes.

Concurso Câmara de São Gonçalo (RJ): o edital foi publicado com 74 vagas de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 1.164,00 até R$ 2.197,00 para jornadas de 40 horas semanais. Veja todos os detalhes.

Concurso Câmara de Uberlândia (MG): as provas objetivas e prazo para inscrições foram adiados. Com isso, as provas objetivas que estavam previstas para 13 de junho foram adiadas para o dia 29 de agosto. Já o prazo de inscrições, que deveria ser iniciado no próximo dia 19 de maio, será realizado a partir do dia 17 de maio e seguirá até 8 de julho. Veja aqui!

Além das oportunidades de nível médio, existem oportunidades de nível superior (confira aqui), editais já publicados (confira aqui) e os editais Municipais, divulgados diariamente no blog do Direção Concursos.

