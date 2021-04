5 curiosidades sobre biomas terrestres

Os biomas terrestres são os principais habitats terrestres do mundo. Esses biomas sustentam a vida no planeta, influenciam os padrões climáticos e ajudam a regular a temperatura.

Alguns biomas são caracterizados por temperaturas extremamente baixas e paisagens congeladas e sem árvores. Outros são caracterizados por vegetação densa, temperaturas sazonalmente quentes e chuvas abundantes.

Os animais e plantas em um bioma têm adaptações que são adequadas para seu ambiente. Mudanças destrutivas que ocorrem em um ecossistema interrompem as cadeias alimentares e podem levar ao perigo ou à extinção de organismos.

Como tal, a conservação do bioma é vital para a preservação de espécies vegetais e animais. Descubra 5 fatos interessantes sobre biomas terrestres.

A maioria das espécies vegetais e animais são encontradas no bioma da floresta tropical

As florestas tropicais abrigam a maioria das espécies vegetais e animais do mundo. Os biomas de floresta tropical, que incluem florestas temperadas e tropicais, podem ser encontrados em todos os continentes, exceto na Antártica.

Uma floresta tropical é capaz de suportar uma vida animal e vegetal tão diversa por causa de suas temperaturas sazonais quentes e chuvas abundantes.

O clima é adequado para o desenvolvimento de plantas, que sustentam a vida de outros organismos na floresta tropical. A abundante vida vegetal fornece alimento e abrigo para as várias espécies de animais da floresta tropical.

Nem todos os desertos são quentes

Um dos maiores equívocos sobre desertos é que todos eles são quentes. A proporção da umidade ganha com a perda de umidade, não a temperatura, determina se uma área é ou não um deserto. Alguns desertos frios experimentam até nevascas ocasionais.

Desertos frios podem ser encontrados em lugares como a Groenlândia, China e Mongólia. A Antártica é um deserto frio que também passa a ser o maior deserto do mundo.

Taigas são o maior bioma terrestre

Localizada no hemisfério norte e ao sul da tundra, a taiga é o maior bioma terrestre. A taiga se estende pela América do Norte, Europa e Ásia.

Também conhecidas como florestas boreais, as taigas desempenham um papel significativo no ciclo dos nutrientes do carbono, removendo dióxido de carbono (CO 2 ) da atmosfera e usando-o para gerar moléculas orgânicas por meio da fotossíntese .

Menos de 2% da luz solar atinge o solo nas florestas tropicais.

A vegetação nas florestas tropicais é tão densa que menos de 2% da luz solar atinge o solo. Embora as florestas tropicais recebam normalmente 12 horas de luz solar por dia, árvores enormes de até 45 metros formam um dossel de guarda-chuva sobre a floresta.

Essas árvores bloqueiam a luz do sol para as plantas no dossel inferior e no solo da floresta. Este ambiente escuro e úmido é o local ideal para o crescimento de fungos e outros micróbios.

Tais organismos são decompositores, cuja função é reciclar nutrientes da vegetação em decomposição e dos animais de volta ao meio ambiente.

Regiões de floresta temperada experimentam todas as quatro estações

As florestas temperadas , também conhecidas como florestas decíduas, passam por quatro estações distintas. Outros biomas não experimentam períodos distintos de inverno, primavera, verão e outono.

As plantas na região da floresta temperada mudam de cor e perdem as folhas no outono e no inverno. As mudanças sazonais significam que os animais também devem se adaptar às mudanças nas condições.

Muitos animais se camuflam como folhas para se misturar à folhagem caída do ambiente. Alguns animais desse bioma se adaptam ao frio hibernando durante o inverno ou cavando no subsolo. Outros migram para regiões mais quentes durante os meses de inverno.