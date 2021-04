5 destaques dos Estaduais que podem reforçar o Vasco para a Série B; LEs e atacantes são alternativas

Na última terça-feira (13), o Vasco anunciou o volante Rômulo, o sétimo reforço para a temporada 2021. Em uma temporada de reconstrução com a participação na Série B, o clube tem dificuldades para contratar em um mercado inflacionado e com caixa limitado em meio à pandemia de Covid. Alexandre Pássaro tem nas mãos a missão de qualificar o elenco de Marcelo Cabo com pouquíssimo poder de investimento.









Com isso, o ideal é trazer jogadores com potencial, mas que estejam sem contrato (livres no mercado) ou por empréstimo. Foram os casos de todos que desembarcaram na Colina. São eles: Ernando, Zeca, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Vanderlei, Morato e Rômulo. Cabo ainda crê que seu plantel ainda reserva espaço para um lateral-esquerdo, após a saída de Henrique.

Uma “sombra” para Germán Cano seria muito bom e já há vários nomes interessantes que Pássaro pode contatar em meio aos Estaduais rolando no Brasil. Não somente dentro do Rio de Janeiro, mas o Campeonato Paulista, o Mineiro e até na Copa do Nordeste.

Dentro do Carioca, Alef Manga, do Volta Redonda, e Chay, da Portuguesa, já são conhecidos do vascaíno, inclusive já estão sendo monitorados por Pássaro. Mas o Bolavip Brasil reuniu 5 nomes, de Norte a Sul do Brasil, que podem ajudar o Vasco no objetivo de voltar à elite em 2022.

Vamos a eles:

1. LUIZ PAULO – lateral-esquerdo do Volta Redonda

Com a carência do lado esquerdo da defesa, Cabo poderia muito bem agregar com Luiz Paulo. O ala de 27 anos já tinha feito uma boa trajetória no CRB na Série B do ano passado e vem sendo titular absoluto do Voltaço no Carioca. É uma opção barata e com experiência para as partidas que o Vasco tende a enfrentar em 2021.

Lateral-esquerdo do Volta Redonda pode ser interessante ao Vasco para a Série B (Foto: André Moreira/VRFC)



2. DANIEL BORGES – lateral-direito e meia do Mirassol

Fez excelente Série B pelo América-MG de Lisca e foi considerado o melhor ala pela direita do campeonato. Voltou de empréstimo e defende atualmente o Mirassol, onde mantém a ótima forma. Certamente tem mercado no Brasil e, para o Vasco, seria ótima alternativa polivalente. Poderia assumir a ala direita e Zeca, como é ambidestro, assumiria a esquerda, o que é ótimo para o time.

3. AMARILDO – atacante da Caldense

Camisa 9 com gols no Cruzeiro e America-MG, o centroavante já é conhecido do torcedor do Vasco, quando foi seu adversário pela Copa do Brasil. O jogador de 22 anos se destaca por sua força fisica e velocidade. Tem chute forte e pode ser muito útil em dias sem Cano no ataque.

Amarildo é um dos grandes destaques da Caldense no Mineiro (Foto: Site Oficial/Caldense)



4. ADILSON BAHIA – atacante do Ferroviário

O artilheiro do Ferroviário em 2021 ficou em evidência nessa semana na polêmica eliminação do time cearense da Copa do Brasil diante do América-MG. A cobrança de Adilson na decisão por pênaltis entrou, mas a arbitragem não validou o gol, o que causou grande repercussão. O atacante de 28 anos já tinha sido goleador na Portuguesa, hoje já marcou 11 gols pelo Feroviário em 16 partidas.

5. FABRÍCIO DANIEL – atacante do Mirassol

Artilheiro do Mirassol no título inédito da Série D em 2020, Fabricio passou sua boa fase para o Paulistão. Ponta de 23 anos com bom poder ofensivo, tem velocidade e drible.