5 dúvidas frequentes de Língua Portuguesa

Escrever um bom texto conforme as regras da norma-padrão da Língua Portuguesa exige que o falante tenha um conhecimento aprofundado da semântica e da ortografia. Por isso, mesmo como falante nativo, é normal cometer alguns erros na escrita ou cometer equívocos quanto ao uso de determinadas expressões.

5 dúvidas frequentes na escrita da Língua Portuguesa

Há algumas palavras e expressões que costumam gerar dúvidas em muita gente. Pensando nisso, apresentamos cinco dúvidas muito frequentes na momento da escrita de um texto em português para que você evite e torne a sua escrita ainda mais correta do ponto de vista formal. Confira abaixo!

Ao encontro de ou de encontro a?

Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que ambas as expressões estão corretas e realmente existem na Língua Portuguesa. Por serem semelhantes foneticamente, os falantes costumam confundi-las e usá-las como sinônimos, mas elas apresentam diferentes significados. Enquanto ao encontro de significa ir até algo ou encontrar alguém, de encontro a tem o sentido de ir contra algo/alguém, ou seja, tem o significado de confronto, de oposição:

Preciso ir ao encontro do meu pai na loja.

(Preciso ir encontrar o meu pai na loja).

Esta questão está indo de encontro aos interesses da empresa.

(Esta questão está contra os interesses da empresa).

De novo ou denovo?

Nesse caso, estamos diante de um erro de ortografia. A escrita correta é de novo, com os elementos separados, pois essa expressão é uma locução adverbial. A escrita denovo não está dicionarizada, portanto, o seu uso é incorreto. Quando houver a necessidade de afirmar que algo aconteceu novamente, por exemplo, o uso correto é de novo:

Eduardo e Mônica brigaram de novo.

Através de ou por meio de?

Tanto através de quanto por meio de são expressões aceitas na escrita formal. No entanto, as pessoas costumam confundir os contextos de uso, que são distintos. A locução adverbial por meio de denota uma ideia de instrumento, instrumento utilizado na execução de determinada ação. Já a locução através indica a ideia de atravessar algo, ou seja, deve ser usada com a ideia de movimento.

Ana deu a notícia por meio de um telefonema.

um telefonema. A luz entrou através de uma fresta, e eu pude ver o seu rosto.

Onde ou aonde?

A confusão no uso do onde e do aonde é um dos desvios mais comuns em redações, mas entender a diferença entre as duas expressões é bem simples. Aonde indica deslocamento, portanto acompanha verbos que expressam movimentação. Por sua vez, o termo onde indica uma localização fixa. Nesse sentido, o onde não pode aparecer sem ter a referência de lugar.

Você está indo aonde com essa mala?

com essa mala? Onde a sua mãe ficou?

De repente ou derrepente?

Por fim, esclarecemos a dúvida sobre a locução adverbial acima. A escrita correta é de repente, com a preposição de separada no nome, como ocorre com as locuções no português. Portanto, evite escrever derrepente pois não é um termo dicionarizado, está incorreto. A expressão de repente significa “de súbito”, indica algo que ocorreu repentinamente:

De repente, sem dar palavra, ele levantou e saiu da sala.

Para evitar erros como a escrita de derrepente, basta lembrar que as locuções são compostas por duas ou mais palavras, logo, a escrita deve ser separada. Além disso, outra maneira de sanar suas dúvidas quanto ao uso e à escrita de palavras da Língua Portuguesa é ler bastante. A leitura é um ótimo caminho para melhorar as habilidade de escrita.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia Raquel de Queiroz: vida e principais obras.