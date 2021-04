5 filmes para estudar as principais guerras da História!

As principais guerras e seus filmes: Um resumo

Você sabia que as guerras mais conhecidas de toda a história da humanidade aparecem constantemente nas principais provas de história?

Isso mesmo! É muito comum encontrar questões sobre os mais variados embates nos vestibulares, nos vestibulares militares, no ENEM e, até mesmo, em algumas provas de concursos.

Porém, não se desespere: você pode revisar as principais guerras da história com o uso de filmes!

5 filmes para estudar guerras: Confira a lista

Você sabia que pode (e deve) estudar os mais importantes embates apenas assistindo à filmes?

E é justamente por isso que o artigo de hoje separou 5 filmes para que você estude as guerras que estarão nas suas provas!

5 filmes para estudar guerras: Primeira Guerra Mundial

O filme Eles não envelheceram é um documentário produzido a partir de um conteúdo remasterizado e colorido de forma digital sobre os momentos vividos por soldados na linha de frente da Primeira Guerra Mundial.

Além das imagens, o documentário conta ainda com depoimentos e narrações de oficiais que viveram o período de horror durante os combates. A produção conta com raras gravações feitas na época, mas que, com a ajuda da tecnologia, foram trazidas para os tempos modernos e atualizadas.

A obra é uma verdadeira aula de história!

5 filmes para estudar guerras: Segunda Guerra Mundial

Filhos da Guerra é um filme que relata a vida de Solomon Perel, jovem judeu que sobreviveu à invasão nazista na Polônia e foi enviado para um orfanato na URSS. Posteriormente, Perel ingressaria na juventude Hitlerista, escondendo sua verdadeira origem.

O filme retrata com maestria a lógica da propaganda nazista e o seu impacto na sociedade, com um destaque especial para o seu efeito nos jovens, que aderiram ao exército alemão para exterminar judeus e outras minorias.

A obra pode ser muito útil nos estudos sobre o Nazismo, o Holocausto e o Antissemitismo Nazista.

5 filmes para estudar guerras: Guerra dos Cem Anos

O filme O Rei conta a história de Henrique V, que se tornou rei da Inglaterra e que precisou amadurecer muito cedo para manter seu reino seguro durante a Guerra dos Cem Anos, conflito que envolveu os seu país e a França.

A obra retrata ainda os dilemas, o pensamento da Europa Medieval e seus embates, tanto relacionados aos de guerra como aqueles motivados por questões morais de cada personagem.

Essa produção cinematográfica é uma excelente fonte de informações sobre a Europa dos séculos XIV e XV, período de transição entre a Baixa Idade Média e a Idade Moderna.

5 filmes para estudar guerras: Guerra Fria

O filme Boa noite e Boa sorte se passa nos anos 50, período em que o mundo vivia a Guerra Fria e os EUA temiam uma suposta ameaça comunista, o que gerava uma constante onda de medo e desconfiança.

A obra retrata as perseguições e as denúncias que eram realizadas contra aqueles que eram classificados como comunismo, com um foco especial para a doutrina do Macartismo, criada por Joseph McCarthy para denunciar todos aqueles que possuíssem um comportamento suspeito.

5 filmes para estudar guerras: Guerra do Vietnã

O filme Bom dia, Vietnã conta a história de um DJ que vai até o Vietnã para levar alegria para a Rádio das Forças Armadas. No entanto, uma vez no local ele passa a entrar em contato com uma parte da história que não cabe ou acaba em uma transmissão de rádio: a Guerra do Vietnã, com todos os seus horrores e absurdos.