5 filmes para estudar Idade Média: veja quais são eles!

5 filmes para estudar Idade Média: confira aqui!

A Idade Média foi um longo período da história da humanidade e que foi marcado por transformações em todas as áreas do conhecimento humano.

O início do período é marcado pela Queda do Império Romano, no século V, e seu fim é definido com a transição para a Idade Moderna e a tomada de Constantinopla, no século XV.

Existe uma grande quantidade de acontecimentos medievais que podem aparecer nas principais provas do país, com um destaque especial para os vestibulares e a prova do ENEM.

Dessa maneira, é crucial que você consiga revisar os principais tópicos do período. E é justamente por isso que o artigo de hoje trouxe uma maneira diferente e eficiente de revisão.

Os 5 filmes que podem ser utilizados como revisão

Se você deseja revisar a Idade Média de uma maneira diferente mas muito eficiente, esse artigo é pra você!

Vamos conferir, agora, cinco filmes que estão disponíveis na Internet e que podem ser utilizados para estudar esse período tão importante da história da humanidade.

O Nome da Rosa — a história do filme, baseado em um livro homônimo de Umberto Eco, se passa em um mosteiro isolado da Itália. O enredo retrata o funcionamento da Inquisição da Igreja Católica na época e, além disso, retrata diversas das principais Heresias que podiam ser observadas no período. A vida religiosa do século XIV também é um dos principais temas de O Nome da Rosa, bem como o Cisma do Ocidente e a questão da acesso ao conhecimento.

Joana D’Arc — o filme retrata a vida da poderosa combatente Joana D’Arc. A Guerra dos Cem Anos é também um dos principais temas do enredo, bem como o papel que Joana D’Arc desempenhou no conflito, mesmo sendo mulher. Os debates em torno da sua morte pela Igreja Católica também são retratados.

Monty Python: Em Busca do Cálice Sagrado — com um enredo voltado para a comédia, o filme relata diversos acontecimentos da Idade Média. A obra possui como personagem principal o Rei Arthur e a busca pelo Santo Graal e aborda também diversos acontecimentos marcantes da época.

Os Contos de Canterbury — com um toque de humor, o filme relata o comportamento da Inglaterra no século XIV, retratando os padrões sociais, sexuais e religiosos que eram impostos e a forma com a qual eram seguidos pela população.

Coração Valente — o filme acompanha William Wallace, herói escocês que lutou contra o domínio inglês do rei Eduardo I. O longa relata momentos importantes para os dois países enquanto atribui um olhar mais romântico para o protagonista.