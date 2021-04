5 filmes para revisar a História do Brasil: confira!

A história do Brasil está presente em questões das mais importantes provas nacionais: nos vestibulares, nos concursos da PM, na prova do ENEM e também nos vestibulares militares.

Assim, é de suma importância que você revise constantemente esse tópico para garantir um bom desempenho em sua prova. E que tal fazer isso assistindo filmes?

5 filmes para revisar a História do Brasil: Estratégia de Estudos

Você sabia que é possível estudar História do Brasil e se divertir ao mesmo tempo?

Uma das melhores maneiras de realizar essa estratégia de revisão de conteúdos é por meio de filmes.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe uma lista de 5 filmes que abordam diferentes períodos da história do Brasil e que podem aparecer na sua prova!

5 filmes para revisar a História do Brasil: Descobrimento do Brasil e Período Pré-Colonial

O filme “Caramuru, a Invenção do Brasil” retrata a história do país desde o dia 1º de janeiro de 1500, data que marca o descobrimento do Brasil e, consequentemente, de um enorme território que poderia ser explorado pelos portugueses.

As cenas retratam os primeiros momentos da chegada dos futuros colonizadores, ressaltando o contato com os nativos.

5 filmes para revisar a História do Brasil: Brasil Colônia

O filme “Carlota Joaquina” retrata, de maneira satírica, a história da princesa portuguesa Carlota Joaquina e a vida da monarquia portuguesa no Brasil. Além disso, a elevação do Brasil da condição de colônia à parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves também é retratada pelas diversas cenas.

Igualmente, a história também faz referências à monarquia espanhola e à morte do rei de Portugal D. José I de Bragança.

5 filmes para revisar a História do Brasil: Brasil Império

O filme “Mauá – o Imperador e o Rei” é uma produção cinematográfica brasileira de 1999, dirigida por Sérgio Rezende.

A história narra a biografia de Irineu Evangelista de Sousa, que posteriormente se tornaria o Barão de Mauá, e destaca as suas tentativas de modernizar o país.

No filme, aspectos sociais, políticos e econômicos do Brasil Império são retratados com maestria.

5 filmes para revisar a História do Brasil: Estado Novo e Era Vargas

O filme “Olga” retrata a história real de Olga Benário, uma militante comunista e judia que foi casada com o revolucionário Luís Carlos Prestes.

A história narra a luta pela sobrevivência do casal, principalmente quando Olga, devido à sua condição de judia, é deportada para a Alemanha Nazista.

Diversos aspectos da política de Getúlio Vargas podem ser analisados por meio das cenas do filme.

5 filmes para revisar a História do Brasil: Ditadura Militar

O filme “O que é isso, companheiro?” é baseado em um livro de mesmo nome e narra a história dos grupos de dois grupos opositores da Ditadura Militar, o Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8) e A Ação Libertadora Nacional (ALN), que sequestram o embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, que fazia uma visita ao país. O objetivo do sequestro é negociar a libertação de companheiros pelo embaixador.