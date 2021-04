5 líderes dos Direitos Humanos para citar na redação

Sua redação pode ficar mais rica quando há citações de pessoas influentes e fatos que marcaram a história. As alusões são muito bem vistas pelos avaliadores. A partir delas, enxergam que você possui embasamento teórico para comprovar suas ideias no texto.

Uma das possibilidades é recorrer a grandes líderes, sobretudo os reconhecidos mundialmente.

Selecionamos cinco importantes nomes que contribuíram para a manutenção dos Direitos Humanos em diversas épocas. Eles certamente podem deixar sua redação mais caprichada. Inspire-se!

Mohandas Karamchand Gandhi (1869–1948)

Em 2007, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o dia do nascimento de Mohandas Karamchand Gandhi, 2 de outubro, como o Dia Internacional da Não-Violência, e não é de admirar.

Desenvolvendo e divulgando a arte da desobediência civil não violenta e aplicando-a em grande escala, Gandhi – que era comumente conhecido como Mahatma Gandhi – trouxe de forma brilhante a independência para a Índia e se tornou uma inspiração para movimentos de não violência, direitos civis e liberdade em todo o mundo.

Oskar Schindler (1908-1974)

De etnia alemã e católica, Oskar Schindler era um industrial implacável e membro do partido nazista. No entanto, apesar da biografia agourenta, Schindler arriscou tudo para resgatar mais de 1.000 judeus da deportação para Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial.

Por que ele ajudou? Em uma entrevista de 1964, ele disse:

“A perseguição aos judeus no Governo Geral em território polonês gradualmente piorou em sua crueldade. Em 1939 e 1940, eles foram forçados a usar a estrela de David e foram agrupados e confinados em guetos. Em 1941 e 1942, esse sadismo não adulterado foi totalmente revelado. E então um homem pensante, que havia superado sua covardia interior, simplesmente tinha que ajudar. Não havia outra escolha.”

Rosa Parks (1913–2005)

Rosa Louise Parks é considerada a mãe do movimento moderno pelos direitos civis na América. Ela é famosa por se recusar a ceder seu assento em um ônibus para um homem no Alabama em 1955, levando à sua prisão.

Protestos na forma de ocupações e comidas começaram em Montgomery e logo se espalharam por todo o estado, o Sul e o país.

Como declara sua biografia oficial, “Seu silencioso ato de coragem mudou a América, sua visão do povo negro e redirecionou o curso da história.”

Nelson Mandela (1918–2013)

O revolucionário sul-africano anti-apartheid inspirou uma campanha internacional pela sua libertação da prisão, onde cumpria pena de prisão perpétua sob a acusação de sabotagem e conspiração para derrubar o governo.

Após 27 anos de prisão, ele foi libertado em 1990; três anos depois, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz com FW de Klerk por seu trabalho para desfazer as políticas racistas de apartheid da África do Sul.

Em 1994, Mandela foi empossado como o primeiro presidente negro da África do Sul, posição que ocupou até 1999.

Entre outros elogios, ele foi chamado de “o pai da nação”, “o pai fundador da democracia” e “o libertador nacional, o salvador, é Washington e Lincoln reunidos em um. ”

Martin Luther King Jr. (1929-1968)

Clérigo americano, ativista e líder do movimento pelos direitos civis afro-americanos, Martin Luther King Jr. é mais conhecido por seu papel no avanço dos direitos civis usando a desobediência civil não violenta.

King liderou a primeira manifestação não violenta afro-americana com o boicote aos ônibus, que começou em 1955 e levou ao fim da segregação nos ônibus.

No período de 11 anos entre 1957 e 1968, King viajou mais de 6 milhões de milhas e falou mais de 2.500 vezes, aparecendo onde quer que houvesse injustiça, protesto e ação – ao mesmo tempo como autor de cinco livros e numerosos ensaios.

Aos 35 anos, King era o homem mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Ele foi assassinado quatro anos depois, em 1968.