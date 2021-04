5 vezes que a Globo precisou corrigir besteiras ditas no BBB · .

No último dia 6, Tiago Leifert quebrou os protocolos do BBB21 para falar diretamente com Rodolffo Matthaus sobre um comentário que ele havia feito a respeito do cabelo de João Luiz Pedrosa. O apresentador pediu licença e deu uma aula para explicar ao sertanejo o motivo de aquela fala ter sido equivocada.

Esta, no entanto, não foi a primeira vez que a Globo precisou intervir para deixar claro ao público que alguma fala ou ação dos participantes não estava correta –na verdade, foram erros graves, alguns até prejudiciais à saúde. Sobrou para os apresentadores, Leifert e Pedro Bial, aplicarem o “corretivo” nos confinados.

Confira abaixo cinco vezes em que a emissora corrigiu besteiras ditas e feitas no Big Brother Brasil:

BBB10 – Homem hétero não pega Aids

Em 2010, Marcelo Dourado encheu a boca para falar que não teria como ele pegar Aids, pois é um homem hétero, e a doença só era transmitida por outros homens, não por mulheres. O pugilista era conhecido por suas falas machistas e homofóbicas, mas essa foi considerada algo que passou dos limites.

“Hétero não pega Aids, isso eu digo porque conversei com médicos. Um homem transmite para outro homem, mas uma mulher não passa para o homem”, afirmou Dourado. Na mesma noite que a fala foi veiculada, em 9 de fevereiro, Bial apenas disse que a Globo não era responsável pelas “batatadas” que os participantes falavam.

Na época, foi a Justiça quem determinou que a emissora deveria se retratar dentro do horário do programa e explicar como funcionava a transmissão do vírus do HIV.

BBB15 – Excesso de pílulas

Talita Carvalho pediu duas pílulas do dia seguinte para a produção do BBB15 em um intervalo menor do que um mês. O uso contínuo do contraceptivo não é recomendável pelos médicos, por ele conter uma quantidade muito grande de hormônios.

A produção, então, orientou Talita a usar camisinha quando fosse transar com Rafael Licks e marcou uma consulta com ginecologistas para que ela começasse a fazer uso da pílula anticoncepcional. Na mesma edição, Amanda Djehdian também recorreu à PDS –porém, apenas uma vez.

BBB20 – Falta de higiene na pandemia

Os confinados do BBB20 já haviam sido informados sobre a pandemia da Covid-19 quando Leifert precisou chamar a atenção de Daniel Lenhardt. No primeiro aviso, o apresentador deixou claro que os confinados deveriam reforçar os hábitos de higiene, como lavar constantemente as mãos e não dividir utensílios como copos, guardanapos e talheres.

O modelo, no entanto, seguiu praticando suas nojeiras. Daniel não lavava as mãos, cutucava o nariz com frequência e foi flagrado limpando a boca em uma das redes da área externa. Tiago acabou dando uma bronca no então namorado de Marcela Mc Gowan.

BBB21 – Pandemia minimizada

Depois que Sarah Andrade fez alguns comentários minimizando as vítimas da pandemia e declarando até que algumas restrições eram “frescura”, Tiago Leifert teve de entrar em cena. O recado não foi dado de maneira direta à consultora de marketing, mas o apresentador deixou bem claro que a situação no Brasil ainda estava crítica.

BBB21 – Racismo

O incidente mais recente que precisou ser corrigido no BBB foi a comparação que Rodolffo fez entre o cabelo de João e uma peruca de homem das cavernas. O sertanejo tentou minimizar o comentário e falar dos próprios fios, que não são crespos, provando que ele não havia entendido o erro.

Leifert entrou em cena mais uma vez para explicar que o cabelo do professor de Geografia é um símbolo de luta e resistência, e que fazer piada com um black power tem um peso muito maior do que fazer piada com um cabelo apenas desarrumado.

Saiba tudo que está rolando no BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#35 – Viih Tube, Juliette e as amizades tóxicas do BBB21” no Spreaker.