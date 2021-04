50% de desconto: restaurantes soteropolitanos retomam campanha para sobreviver à crise

A pandemia do novo coronavírus tem afetado diversos setores da economia e, sem dúvidas, o ramo dos bares e restaurantes é um deles. Ao circular pela cidade, já é possível perceber que muitos estabelecimentos fecharam, mas em números essa realidade é ainda mais alarmante.

Segundo uma pesquisa recente da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) feita com 2 mil empreendedores, 91% disseram ter problemas para pagar integralmente os salários de abril e 73% precisaram realizar demissões nos três primeiros meses do ano. Neste cenário de instabilidade, a Stella Artois decidiu trazer de volta o movimento Apoie um Restaurante.

Na segunda edição da campanha, a plataforma vai seguir a mesma dinâmica adotada anteriormente: o consumidor acessa apoieumrestaurante.com.br, onde pode adquirir um voucher de R$ 100 pagando apenas R$ 50 para usar presencialmente no futuro, quando os estabelecimentos voltarem a abrir suas portas. Os vauchers podem ser utilizados até o dia 31 de dezembro de 2021 com possibilidade de postergação do prazo de uso de acordo com as políticas de circulação de cada região.

O público ganha um desconto de 50% custeado por Stella e Nespresso, enquanto os restaurantes recebem 100% do valor da venda dos vouchers como capital de giro. Atendendo à demanda do público que, no ano anterior, podia adquirir o voucher de apenas um restaurante, o projeto permite agora a compra de até três vouchers por CPF; cada estabelecimento poderá vender até 100 cupons.