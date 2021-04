500e: 1º elétrico da Fiat no Brasil chega ainda em 2021

No meio deste ano, os brasileiros devem ganhar mais uma opção de carro elétrico. O lançamento da vez é o Fiat 500e, que chegará ao país na versão topo de linha Icon. O modelo foi registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no mês passado e já foi visto pelas ruas de São Paulo. É o primeiro modelo elétrico da Fiat a ser lançado no Brasil.

O elétrico tem um motor dianteiro de 87 kW, o equivalente a 116 cv de potência, conjunto de baterias totalizando 42 kWh, fornecendo uma autonomia de até 322 no padrão WLTP. O modelo pode acelerar de 0 a 100 km/h em 9 segundos e a velocidade máxima não ultrapassa os 150 km/h . Em relação à recarga, o veículo pode recuperar 80% de sua carga total em apenas 35 minutos, ou garantir 50 km de autonomia com apenas 5 minutos na tomada.

A parte interna conta com uma tela multimídia de 10,25 polegadas e suporte para Apple CarPlay e Google Android Auto. O modelo ainda tem ar-condicionado automático, carregador wireless para celular, cluster digital, entre outros.

Para trazer os veículos elétricos ao país, a marca anunciou uma parceria com a Enel X, empresa de energia. O objetivo é investir na construção de infraestruturas para recarga de carros híbridos plug-in.

Preços

O Fiat 500e Icon custa € 31.400 na Europa. No Brasil, o carro poderia custar algo em torno de R$ 214,7 mil, considerando apenas a conversão atual de moeda. Mesmo com o valor salgado, o modelo ainda deve ser mais barato do que seus concorrentes elétricos Nissan Leaf (R$239.900) e Chevrolet Bolt (R$ 274 mil). A previsão para o lançamento é entre o meio e o final do 2021.