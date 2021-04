505 Games compra IP de Ghostrunner por 5 milhões de euros

A publisher 505 Games confirmou a aquisição da IP Ghostrunner por €5 milhões (cerca de R$ 33 milhões, em conversão direta), após negociação com sucesso feita com o estúdio polonês All In Games.

Anteriormente, a publisher já havia ensaiado uma investida para adquirir os direitos do jogo, mas encontrou barreiras na oferta apresentada pelo CEO Piotr Zygadlo, que pediu valores acima do que a 505 Games estava disposta a pagar. Porém, tudo indica que o novo preço estipulado pela IP agradou ambas as partes, e agora deverão utilizar o investimento para expandir o estúdio e planejar o futuro de Ghostrunner, que já possui DLCs e versão aprimorada de nova geração previstas em cronograma.

505 Games has acquired the Ghostrunner IP for €5m Original publisher All In will continue to receive a share of profits from Ghostrunner saleshttps://t.co/0PfMojt1Ih pic.twitter.com/E5TJu6Gnkh — Nibel (@Nibellion) March 31, 2021

“Ghostrunner rapidamente se mostrou um grande sucesso, o que convenceu [a 505 Jogos] a enviar uma oferta – uma dessas ‘ofertas difíceis de recusar’ “, disse Zygadlo em comunicado.

Com a compra, o título de ação cyberpunk se une a Death Stranding, Control, Assetto Corsa e Terraria como IPs de peso registradas pela 505 Games.

Ghostrunner está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch e PC.