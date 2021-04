6 dúvidas sobre cartão que NÃO é pré-pago do Nubank

O Nubank é um banco digital que foi criado com intuito de democratizar o acesso a contas e serviços bancários através de um aplicativo no celular. Nessa perspectiva, a fintech procura sempre inovar para trazer mais pessoas, outrora sem histórico financeira registrado, para o mercado financeiro digital.

Pensando nisso, o Nubank liberou, desde fevereiro, um cartão sem crédito pré-aprovado para ajudar pessoas que estão com nome sujo ou possuem score baixo nos sistemas da Serasa e do SPC.

Esta nova ferramenta, como as demais oferecidas pela empresa, não possui anuidade ou cobranças de taxas em serviços. Porém, por ser uma novidade, muitas dúvidas surgiram desde o lançamento.

Como conseguir o cartão

Para esta modalidade, basta depositar o valor que deseja para ser convertido em limite no cartão de crédito. No aplicativo, essa opção aparece como “adicionar mais limite”.

Caso o cliente deposite R$ 300 para usar na função crédito no cartão, e no decorrer do mês gastar apenas R$ 250, após o fechamento e pagamento da fatura, ele terá um novo limite de R$ 50, valor este, correspondente ao saldo restante.

Além disso, o usuário pode fazer quantos depósitos puder e aumentar o limite do cartão na mesma proporção.

Como adicionar limite no cartão?

Siga o passo a passo para adicionar limite no cartão.

No aplicativo do Nubank, toque em “Adicionar limite”; Indique o valor que deseja transferir da sua conta na fintech para a função crédito no cartão; Leia e aceite os termos e condições; Confirme o limite depositado com a sua senha de 4 dígitos; Em poucos segundos o novo limite estará disponível no cartão.

O cartão para adicionar limite é pré-pago?

A resposta é não. O novo cartão do Nubank tem várias diferenças em relação a cartões pré-pagos oferecidos no mercado. Veja a tabela comparativa com as principais diferenças a seguir.

Características Cartão para adicionar limite no Nubank Cartão pré-pago Permite parcelar compras? Sim Não Valor depositado É um limite e exige pagamento da fatura todo mês É um saldo e exige uma recarga É possível resgatar o dinheiro depositado? Sim – mas só a parte do limite que não foi consumida Não Gera histórico de crédito? Sim Não

O cartão para adicionar limite é para negativados?

Não exclusivamente, mas, inclui os negativados e os cidadãos que tenham score baixo, o que impossibilita a concessão de cartões de crédito comum. A nova ferramenta propõe que o usuário construa um histórico financeiro positivo, além de dá chances para a aquisição de um cartão com limite pré-aprovado.

O que acontece se tirar o dinheiro da conta?

Vale ressaltar, que o valor adicionado como limite é como uma garantia, não sendo disponibilizado para movimentação na conta do Nubank. Para utilizar a função débito no cartão, basta depositar mais uma quantia na conta.

Entretanto, se o desejo é resgatar uma parte ou o total do valor adicionado como limite, no aplicativo é possível fazer esse procedimento.

Como resgatar o limite adicionado?

Neste procedimento, só é possível recuperar a parte do crédito que não foi consumida, ou seja, se o usuário depositou R$ 200 e gastou R$ 50, só poderá resgatar R$ 150. Veja a orientação abaixo: