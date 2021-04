Neste post falaremos sobre 7 formas para conseguir renda em 2021.

De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2020, a taxa média anual de desemprego foi de 13,5%, a maior desde 2012, onde teve início a série histórica de desemprego no país.

Além disso, com a inflação o poder de compra do brasileiro reduziu em 2020, se comparado aos últimos 10 anos. De 2010 a 2019 (exceto em 2016), o salário mínimo permitia a compra de mais de duas cestas básicas, atualmente, este valor caiu para 1,58.

Mas o que isso significa?

O dinheiro do brasileiro vale menos!

Ou seja, mesmo para aqueles que conseguiram manter seus empregos em 2020, surge um novo desafio para 2021: como obter uma renda extra?

Neste artigo vou mostrar a você como conseguir uma renda extra que pode ser sua principal renda!

Então vem comigo e confira algumas dicas de obter uma renda em 2021.

1. Aulas Particulares

A pandemia do novo Coronavírus forçou a utilização do modelo de Educação a Distância em todos os níveis educacionais.

Mas eu quero chamar sua atenção para o Ensino Infantil.

Os pais não dispõem de tempo para orientar a criança e ajudá-la a ter um bom aproveitamento das aulas.

Se você gosta de crianças e tem habilidades nas disciplinas básicas (matemática e português), você pode oferecer aulas particulares.

Comece com seus conhecidos e com o tempo você vai conseguir novos clientes!

2. Comidas caseiras

Quando você prepara o almoço todos elogiam e todo mundo gosta da sua comida.

Transforme isso em uma renda!!

Bolos e tortas no pote, salgadinhos, tortas salgadas, feijão tropeiro, etc…

São muitas opções e você pode fazer por encomenda!

Faça alguns, tire fotos bonitas (com fundo limpo e mostrando bem o produto), divulgue entre seus amigos e venda!

Não esqueça de calcular seu custo com os ingredientes, entrega, tempo e tudo mais antes de divulgar seu preço!

3. Marketing digital

Atualmente um dos mercados mais aquecidos é o do marketing digital em todas as suas vertentes.

Você tem sites como Workana e Freelancer onde pode oferecer redação de artigos, programação de aplicativos e programas, dentre outros.

Também tem sites como o Eduzz e Hotmart onde pode se cadastrar como afiliado e vender produtos digitais de outras pessoas, ou pode criar um e-book a respeito de algum assunto que domine e para que afiliados possam vender.

4. Aula de idiomas

Você tem domínio avançado de inglês, mandarim ou algum outro idioma?

Então tem nas mãos uma oportunidade excelente de ganhos financeiros.

Além de poder oferecer seus serviços a uma escola de inglês (on-line ou presencial), você também pode dar aulas particulares.

5. Anfitrião de pets

Você ama animais e tem uma casa que possa recebê-los?

Se a resposta for sim, existem aplicativos como o DogHero e o DogSafe onde você pode se cadastrar e definir um valor para hospedagem de pets.

Se você também tem um animalzinho, tenha certeza de que ele receberá bem o coleguinha para evitar incidentes.

Também tenha certeza de que não haverá fugas ou riscos para os animais.

6. Monte uma loja virtual

Talvez você tenha lido esta dica e pensado: mas eu não tenho dinheiro pra investir!

Ok! Não precisa mesmo de investimento inicial, a não ser tempo e dedicação.

Muitas marcas permitem que você monte uma vitrine on-line com seus produtos e, assim, ganhe comissão nas vendas de sua loja on-line.

Lojas que permitem cadastro de loja on-line: Magazine Luiza, Natura, Eudora, dentre outras.

7. Vendas porta a porta

Você gosta de vender frente a frente? Então você tem o perfil tradicional do vendedor.

Invista em vendas porta-a-porta! Você pode começar trabalhando com produtos

consignados, onde você retira o produto com o fornecedor e paga aquilo que vende.

Também pode atender por encomendas a partir de um valor de entrada e fazer as retiradas com o fornecedor sem gerar estoque.

Além disso existem produtos de revistas como Avon, Natura, Eudora, Tupperware, dentre outros que você trabalhar com pedidos e entrega!

Outra dica importante é: não venda fiado em hipótese alguma!

Abuse dos aplicativos de transações financeiras digitais como o Picpay e de transações como Pix.

Os cartões de crédito podem diminuir seu lucro!

Sempre valorize seu trabalho!

O tempo que você investiu estudando, produzindo, entregando e vendendo vale muito!

A dica principal é: abra sua mente!

Onde você vê uma dificuldade, passe a enxergar as oportunidades!

Existem muitas outras opções que você pode utilizar para ganhar dinheiro em 2021.

A pandemia do novo Coronavírus nos limitou bastante no mundo corporativo, trazendo mudanças radicais em pouco tempo!

Seja aberto a estas mudanças e você perceberá um mundo de oportunidades!

Alexander Graham Bell dizia: “Às vezes nós olhamos tanto para uma porta que se fecha que vemos muito tarde outra que está aberta.”

Abra seus olhos!

Você poderá encontrar um conteúdo muito interessante no artigo do nosso site “Aumente sua renda e fuja do desemprego“. Vale a pena ler!

Gostou das dicas? Então está esperando o que pra ganhar dinheiro em 2021?