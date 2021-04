8 séries parecidas com The Crown para fãs da realeza

Nesta sexta-feira (9), um personagem importante dentro do contexto de The Crown faleceu na vida real. Trata-se do Príncipe Philip que, ainda sem causa anunciada oficialmente, morreu aos 99 anos de idade. Mesmo assim, os fãs da produção da Netflix já estão ansiosos com a 5ª temporada da série, que deverá ser lançada em 2022.

Nos novos episódios de The Crown, o Príncipe Philip será interpretado pelo ator Jonathan Pryce. Enquanto a série não retorna, que tal conhecer outras produções que também apresentam os bastidores da realeza?

Confira, portanto, nossa lista com 8 séries parecidas com The Crown!

8. Victoria

(ITV/Reprodução)Fonte: ITV

Com toda a comoção que um casamento real causa, a série Victoria aborda muito bem esse grande evento. Ao longo de três temporadas, o público é apresentado aos conflitos ocorridos durante os anos do reinado da Rainha Victoria (interpretada por Jenna Coleman).

Dessa forma, há seu casamento com o Príncipe Albert (Tom Hughes) e também o nascimento de sua primeira filha, enquanto seus deveres como rainha se intensificam.

7. The Great

(Hulu/Reprodução)Fonte: Hulu

Lançada pelo Hulu e disponível no Starzplay do Brasil, a série protagonizada por Elle Fanning e Nicholas Hoult apresenta duas figuras históricas muito importantes na realeza russa. Trata-se de Catarina, a Grande, e seu marido Pedro, o Grande.

Durante a exibição da 1ª temporada, os espectadores conhecem mais sobre a rotina do palácio real, além de algumas pequenas articulações políticas. Focada, sobretudo, no relacionamento de Catarina com os outros personagens, a produção possui um design de produção extremamente rico e cativante aos olhos do público.

6. The Last Czars

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Lançada pela Netflix, essa minissérie apresenta, em seis episódios emocionantes, a queda da família Romanov no início do século 20. O reinado do Czar Nicolau II (Robert Jack) é explorado desde a sua ascensão ao trono em 1894 até seu assassinato em 1918.

O elenco ainda conta com as participações de Susanna Herbert, Ben Cartwright, Oliver Dimsdale, Bernice Stegers e Gerard Miller.

5. Game of Thrones

(HBO/Reprodução)Fonte: HBO

Mesmo com batalhas sangrentas e uma boa dose de fantasia, a série de maior sucesso da HBO nos últimos anos trata da realeza de Westeros, além de jogos políticos para que as famílias se mantenham no poder. Entretanto, como o próprio título enuncia, muitos estarão dispostos a fazerem de tudo para conquistar o trono.

Além de Cersei Lannister (Lena Headey), que construiu diversas mentiras para se sobressair, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) também tem grandes ambições. A produção foi concluída após oito temporadas.

4. Gentleman Jack

(HBO/Reprodução)Fonte: HBO/BBC

A parceria entre a HBO e a BBC gerou Gentleman Jack, uma série delicada ambientada no século 19, cuja protagonista é Anne Lister (interpretada por Suranne Jones), considerada a “primeira lésbica moderna”. A produção já foi renovada para uma 2ª temporada e tem como pano de fundo a era vitoriana.

3. Versailles

(Canal+/Reprodução)Fonte: Canal+

Jogos políticos, escândalos familiares, corrupção, sexo e assassinato marcaram, até o momento, a exibição dessa série francesa. O drama histórico retrata o reinado Luís XIV (George Blagden) e a sua proposta à nobreza para se mudarem de Paris para Versailles, já que haviam movimentos em ascensão no período.

Há muitas articulações e diálogos surpreendentes que tratam figuras conhecidas como peças de uma grande estratégia. As três primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix.

2. The Tudors

(BBC/Reprodução)Fonte: Showtime/BBC

Jonathan Rhys Meyers estrela essa série como o rei Henrique VIII. A produção vem do roteirista Michael Hirst, que também já havia escrito os dois filmes de Cate Blanchett sobre a Rainha Elizabeth I. Apesar de tratar de momentos históricos importantes para o contexto da época, a produção se aprofunda muito na vida privada de certas figuras históricas.

Nomes como o de Henry Cavill, Sam Neill, Callum Blue, Henry Czerny, Maria Doyle Kennedy e Natalie Dormer também figuram no elenco. As quatro temporadas estão disponíveis no Starzplay.

1. Downton Abbey

(ITV/Reprodução)Fonte: ITV

Fechando a lista, uma das séries sobre aristocracia que mais cativaram o público na última década. Durante seis temporadas, todas elas disponíveis no Amazon Prime Video, o público acompanhou a rotina da família Crawley e de seus empregados, na era pós-eduardiana, situada no início do século 20.

Por conta de diversos conflitos importantes, a hierarquia social britânica foi sendo afetada. A narrativa ainda aposta no desenvolvimento de diversos eventos históricos que marcaram a época de um jeito surpreendente em contraste com a saga dos personagens.