80% dos carros vendidos na Noruega já são elétricos

Nos últimos anos, os elétricos estão tomando conta do cenário automobilístico ao redor do mundo. A Noruega, por exemplo, é considerada a líder mundial na transição para o uso de energias limpas.

Segundo pesquisa realizada pelo Clean Technica, o país registrou 84,9% de vendas de veículos elétricos e híbridos em março deste ano. O número representa um aumento de 75,2% em relação ao mesmo período de 2020. Os carros totalmente elétricos compreendem 56,3% do mercado, enquanto os híbridos plug-ins ficaram com 28,6%.

Fonte: Clean Technica

Por outro lado, os veículos movidos a gasolina perderam mercado e representam apenas 10% dos carros comprados pelos noruegueses em março. Esta é a segunda vez que uma participação inferior a 10% acontece, a primeira foi em dezembro de 2020.

Carros mais usados

Na Noruega, o veículo mais comprado no primeiro trimestre de 2021 foi o Tesla Model 3, com 2.169 unidades. O carro está 30% à frente do segundo lugar, o Audi e-tron, que foi líder em vendas no ano passado. O Volkswagen ID.4 começou a ser comercializado somente em março e já aparece na décima posição, com 889 unidades vendidas. Confira a lista completa:

Fonte: Clean Technica