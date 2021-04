9/4 será conhecida a banca que irá organizar 4 seleções

A Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad) do estado do Pará anunciou nesta segunda-feira (12/4) novos andamentos no processo de escolha da banca organizadora de quatro editais autorizados (concurso PA).

De acordo com o comunicado divulgado em redes sociais oficiais da Pasta, as empresas Cetap, IADES e Conulplan seguem na disputa para organizarem os editais certames da Seplad (Secretaria de Planejamento e Administração), JUCEPA (Junta Comercial), PGE (Procuradoria-Geral) e AGE (Auditoria Geral).

“Seguimos todos os dispositivos legais, além dos protocolos de segurança no combate à Covid-19 para que novos concursos sejam realizados no Estado, tendo em vista o ingresso de novos servidores por meio de concursos”, disse a secretária de Planejamento e Administração, Hana Ghassan.

A escolha da banca organizadora será divulgada no Diário oficial do estado. Diferentemente das últimas vezes, a Seplad não deu uma data ou prazo para escolha da empresa.

Concurso PA: panorama das 4 seleções

Concurso PGE PA

O concurso para a PGE ofertará 36 vagas e formação de cadastro de reservas em cargos de nível médio e nível superior. As oportunidades de nível superior serão para técnico em procuradoria (diversas especialidades). Já para nível médio, o órgão disponibiliza vagas para assistente de procuradoria, assistente de procuradoria em informática e assistente de procuradoria em contabilidade. Os salários variam de R$ 1,2 mil a R$ 3,2 mil iniciais.

Concurso AGE PA

Já o concurso PA para a AGE prevê 21 vagas com remuneração de até R$ 5 mil iniciais. As oportunidades estão divididas em cargos de nível médio (1) e nível superior (20). Os cargos ofertados são de auditor, técnico em gestão de informática e agente administrativo.

Concurso Seplad PA

Para a Secretaria de Planejamento e Administração, são esperadas 24 vagas com remunreações iniciais de até R$ 2,8 mil. As oportunidades são para os cargos de técnico em gestão pública, técnico em gestão de infraestrutura e técnico em gestão de informática. Todos os cargos exigem nível superior.

Concurso Jucepa

Segundo informações, o concurso da Junta Comercial do Pará ofertará 15 vagas de níveis medio superior, nos cargos de técnico (administração e finanças ou registro mercantil) e assistente do registro mercantil, com salários que vão de R$ 1.145,00 a R$ 2.809,35.

Além desses certames, o Pará ainda espera abrir 10 outros editais em diversos órgãos na estrutura da administração pública estadual (direta e indireta). São cinco secretarias, duas fundações públicas, dois hospitais estaduais, além do Detran local e da Universidade Estadual do Pará. Confira:

a) Secretaria de Educação (SEDUC) – Nível Superior;

b) Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPA) – Nível Médio e Nível Superior;

c) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) – Nível Médio e Nível Superior;

d) Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA) – Nível Médio e Nível Superior;

e) Hospital Ophir Loyola (HOL) – Nível Médio e Nível Superior;

f) Hospital de Clínicas Gaspar Viana (FHCGV) – Nível Médio e Nível Superior;

g) Universidade do Estado do Pará (Uepa);

h) Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) – Nível Médio e Nível Superior;

i) Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap);

j) Departamento de Trânsito do Pará (Detran);

k) Secretaria de Fazenda do Pará (Sefa PA).

No caso da última (Sefa PA), são aguardadas 110 vagas nos cargos de fiscal de receitas estaduais (10) e auditor fiscal de receitas estaduais (100), cujos salários vão de R$ 11.910,51 até R$ 15.076,58. Para ingressar, é necessário possuir nível superior de escolaridade.

Assinatura Ilimitada

Prepare-se para a sua aprovação de maneira mais ágil, enxuta e completa com o incrível PDF 2.0: fruto da parceria entre Direção e Qconcursos, a plataforma proporciona uma nova experiência em estudos para concursos, totalmente integrada, com tecnologia avançada e que te dará a segurança de estar a cada dia mais próximo do seu sonho.

Resumo concurso PA

situação : processo de escolha

: processo de escolha bancas : Instituto AOCP, Consulplan, Iades

: Instituto AOCP, Consulplan, Iades órgãos : Seplad (Secretaria de Planejamento e Administração), JUCEPA (Junta Comercial), PGE (Procuradoria-Geral) e AGE (Auditoris-Geral)

: Seplad (Secretaria de Planejamento e Administração), JUCEPA (Junta Comercial), PGE (Procuradoria-Geral) e AGE (Auditoris-Geral) cargos : diversos

: diversos vagas: diversas

As principais notícias do mundo dos concursos públicos em um lugar. Conheça o canal Direção News e se inscreva: clique aqui e confira!