9 dicas de como se sair bem na entrevista de emprego

A entrevista de emprego é a peça principal para quem procura uma oportunidade no mercado de trabalho.

Mesmo que você tenha um currículo repleto de experiências, cursos e graduações, conquistar um novo e bom emprego não depende apenas disso.

Para conquistar aquela tão desejada vaga de emprego, você passa por algumas etapas de seleção, que variam de acordo com cada empresa.

Uma dessas etapas é a entrevista de emprego, ela é de grande importância e, também, decisiva no processo de seleção dos candidatos.

Não basta apenas manter a calma e ser simpático.

Por isso, neste artigo, apontamos 9 dicas que irão te ajudar a convencer o recrutador de que é você a pessoa que ele precisa.

1 – Estude a empresa e o cargo que está concorrendo

Segundo César Kaghofer, representante da Dale Carmegie, a grande maioria dos candidatos não se preparam para a entrevista de emprego.

Vale lembrar que o processo seletivo requer escolha de ambas as partes (recrutador e candidato).

Então, você deve conhecer a empresa, o cargo ao qual está concorrendo e também deve fazer perguntas para ter informações suficientes e poder avaliar se realmente é aquilo que está procurando.

2 – Seja autêntico

Seja você mesmo!

Leia todas as dicas e orientações que puder, mas nunca tente vender uma imagem que não é sua!

Lembre-se: você pode ocupar este cargo por anos, e não sustentará um personagem por tanto tempo.

3 – Vista-se de acordo

Atualmente existem empresas que não impõem vestuário formal.

Algumas são tão despojadas que os colaboradores trajam shorts, camisetas e chinelo.

Porém, outras zelam por roupas formais.

Assim, voltamos ao item 1 deste artigo: conheça a empresa!

Vista-se de acordo com a política que ela sustenta e da maneira que se sente confortável!

4 – Use o poder da sua linguagem corporal

Pois é, segundo a especialista Amy Cuddy manter uma postura confiante na hora da entrevista aumentam consideravelmente suas chances de sucesso.

Mas não vale fingir uma pose para se dar bem.

Você deve trabalhar sua linguagem corporal para de fato conseguir mandar bem na entrevista de emprego.

Assista o vídeo a seguir e veja como sua linguagem corporal molda quem você é.

5- Estude o que é mais comum de se perguntar na hora da entrevista de emprego

Vale a pena ficar atento aquelas perguntinhas que sempre são feitas na hora da entrevista e estuda-las com antecedência.

Com certeza, perguntas do tipo que segue tem grande potencial de serem feitas a você no dia da sua entrevista:

Como você se descreve?

Porque você quer trabalhar em nossa empresa?

Qual sua maior conquista?

Acho que vale a pena dar aquela treinada. O que acha?

6 – Conheça o método STAR

Este método permite ao candidato ordenar suas respostas de maneira que forneça aos recrutadores exemplos concretos de sua experiência e competências para o cargo concorrido.

Trata-se de uma sigla em inglês que se refere a Situation, Task, Action, Result que, traduzindo para o português temos: Situação, Tarefa, Ação, Resultado.

7 – Use as redes sociais a seu favor

Evite utilizar as redes sociais para debates fervorosos com assuntos políticos e religiosos.

Faça postagens sobre assuntos relevantes e que tenham ligação com sua área de atuação.

Use como uma ferramenta para ampliar seu networking, ou seja, sua rede de contatos.

Assim você passa a conhecer, mesmo que virtualmente, pessoas que podem te notar e facilitar sua entrada em uma empresa.

Em nosso site temos publicações bem interessantes que podem te ajudar a usar as redes sociais a seu favor.

Linkedin e o empreendedorismo

Procurando EMPREGO? Saiba como arrumar trabalho no LinkedIn

8 – Demonstre estar atento as necessidades da empresa

Durante a entrevista é muito bacana você demonstrar que o foco da conversa é resolver o problema da empresa e não o seu.

Deixe claro que o seu objetivo é entregar aquilo que a empresa está precisando.

9 – Utilize o Coaching de Carreira como diferencial na sua entrevista de emprego

O Coaching de Carreira é um processo em que o candidato se abre a novas possibilidades de carreira através de um plano de ação, com a orientação de um coach.

O coach, por sua vez, não atua como um mentor ou tutor, pois ele não apresentará uma solução como uma receita de bolo a ser seguida.

No entanto, ele apresentará as ferramentas e métodos para que o coachee se encontre sozinho em sua busca profissional.

Normalmente, o candidato até sabe o rumo que quer em sua carreira profissional, mas encontra barreiras em si próprio, como o medo de mudança.

Além disso, o coachee pode não saber por onde começar, assim o coach pode dar a ele um norte de ações.

Usar o Coaching de Carreira pode trazer vantagem em uma entrevista de emprego, pois com o uso dos métodos e ferramentas você investirá em qualificação adequada e saberá se portar em uma entrevista com segurança.

Além disso, o objetivo aqui é conquistar a tão sonhada vaga de emprego, certo?

O Coaching de Carreira pode ajudá-lo a projetar sua carreira de forma incrível!

