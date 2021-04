9 personagens de séries que voltaram dos mortos

Dizer adeus aos seus personagens favoritos de séries nunca é fácil. Felizmente, nem sempre os roteiristas estão dispostos a seguir em frente com essas mortes. No mundo dos seriados, existem muitos personagens que já morreram e foram ressuscitados, seja pela premissa da própria série, seja por sorte, magia ou apelos dos fãs.

Pensando nisso, preparamos uma lista com alguns dos nossos personagens favoritos que já voltaram do mundo dos mortos. Quer descobrir quais são?

Confira nove personagens de séries que voltaram dos mortos.

9. Jon Snow, de Game of Thrones

A morte de Jon Snow foi um dos momentos mais chocantes de Game of Thrones. Mais impressionante ainda, talvez, foi quando descobrimos que ele voltou dos mortos como um presente do Senhor da Luz. Ame ou odeie, não há dúvidas de que Melisandre fez os fãs respirarem aliviados quando Jon abriu os olhos mais uma vez.

Aliás, sua morte foi até útil porque ser ressuscitado permitiu que ele deixasse o Castelo Negro sem quebrar os seus votos, fazendo ele encontrar Daenerys.

8. Dean e Sam (e quase todos os personagens), de Supernatural

Dean e Sam, de Supernatural, também tiveram sua cota de morte e retorno dos mortos. Aliás, praticamente todo o elenco do seriado também passou por isso! Os dois irmãos Winchester já foram para o inferno e conseguiram se livrar desse destino horrível. Mary também é um bom exemplo de personagem ressuscitada.

7. Tahani, Chidi, Eleanor e Jason, de The Good Place

The Good Place é um dos melhores seriados de comédia lançados nos últimos tempos e acompanha a jornada de Tahani, Chidi, Eleanor e Jason quando eles descobrem que estão mortos e foram parar no Lugar Bom (ou, pelo menos, é o que eles acreditavam).

Ao longo da série, suas memórias são apagadas diversas vezes e eles até mesmo são mandados de volta para a Terra, apenas para morrer novamente. Pode até ter ficado difícil de acompanhar, mas, acredite: vale a pena assistir!

6. Dr. Drake Ramoray, de Friends

E, falando em séries de comédia, também não podemos deixar de citar um dos maiores clássicos da televisão. Em Friends, Joey Tribbiani interpreta o Dr. Drake Ramoray na novela Days of Our Lives. Porém, ele irrita os roteiristas ao afirmar que escreve suas próprias falas e, então, o personagem é morto no vão de um elevador.

Algumas temporadas depois, o personagem retorna após passar por um transplante de cérebro — o que irrita Ross, o cientista do grupo. Pode ter sido por meio de circunstâncias duvidosas, mas todos ficamos felizes em ver Drake mais uma vez.

5. Meredith Grey, de Grey’s Anatomy

Muitos dos atores e atrizes do elenco de Grey’s Anatomy retornaram nesta temporada, como é o caso de Lexie, Mark, Derek e George. Porém, por serem apenas alucinações de Meredith, não é como se eles estivessem vivos de verdade.

Porém, Meredith já teve muitas experiências com a morte. Um bom exemplo é o seu afogamento na 2ª temporada, quando os médicos do Seattle Grace chegam a desistir de salvá-la por ela já estar morta. Felizmente, Cristina consegue convencê-los a tentar mais uma vez, e os doutores conseguem trazer Meredith de volta dos mortos.

4. Nadia Vulvokov, de Russian Doll

A personagem de Natasha Lyonne na série Russian Doll também voltou dos mortos algumas vezes. Afinal, a premissa da série era justamente mostrar como ela ficou presa em um verdadeiro loop de eventos, morrendo inúmeras vezes enquanto tentava entender o que estava acontecendo.

Apesar de tentar muitas coisas diferentes, ela começa a entender o conceito de multiverso. Mas, é claro, isso só acontece depois de morrer e voltar dos mortos muitas vezes.

3. O Doutor, de Doctor Who

O Doutor, de Doctor Who, já foi substituído 13 vezes até o momento. Tratando-se de uma das séries com mais temporadas ao longo do tempo, não há dúvidas de que o personagem merece seu destaque na lista de personagens que voltaram dos mortos, não é mesmo? Mesmo que ele volte como uma pessoa diferente todas as vezes!

2. Visão, de WandaVision

A participação do Visão na série WandaVision deixou muitos fãs confusos no começo. Afinal, ele já tinha morrido na franquia Os Vingadores, causando o luto de sua parceira, Wanda Maximoff. Mais para a frente, descobrimos que ele não é o mesmo Visão, sendo criado na realidade alternativa da Feiticeira Escarlate.

Buffy também teve sua cota de retornos da morte. Isso porque não foi apenas uma vez que os fãs quase tiveram que dizer adeus à personagem! Ela já foi assassinada e também já precisou se sacrificar. Mas, felizmente, ela sempre conseguiu retornar para continuar sua saga heroica.

Ufa! No fim, foram citados mais de nove personagens que já voltaram dos mortos, mas a maioria deles foram tão importantes que merecem seu espaço de honra em nossa lista.

