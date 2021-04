A 100 dias das Olimpíadas, COB anuncia investimentos em logística e prevenção contra a Covid-19

Na contagem regressiva para Tóquio 2020, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou mais investimentos na preparação dos atletas, operação logística e novos protocolos médicos, principalmente contra a Covid-19. Com 200 vagas confirmadas, Brasil está classificado em 25 modalidades e já tem sete medalhistas olímpicos garantidos na delegação.

– Temos um enorme desafio pela frente. Inicialmente, estruturamos o nosso planejamento para Tóquio pensando na melhor adaptação dos atletas ao clima, ao fuso horário e à alimentação. Mas a pandemia exigiu que, além desses aspectos, nós tivéssemos atenção redobrada à saúde dos atletas, buscando reduzir os riscos de contaminação pela Covid. Mesmo assim, tenho certeza que estaremos prontos no dia 23 de julho – afirma o chefe da Missão brasileira nos Jogos Olímpicos e vice-presidente do COB, Marco La Porta assim, referindo-se à data de abertura oficial do evento.

Os atletas garantido nas Olimpíadas ou com chances de conquistar uma vaga recebem atenção especial do COB e das confederações. Muitos, inclusive, têm treinado no Centro de Treinamento Time Brasil, que se mantém em funcionamento com a autorização da Prefeitura do Rio de Janeiro.

– Para continuarmos com o Maria Lenk aberto e oferecermos uma preparação adequada aos atletas, sem comprometer a saúde deles, adaptamos ainda mais a nossa operação. Os aparelhos de musculação, por exemplo, estão cada vez mais espaçados pelas salas do CT; também reduzimos o número de atletas por raia na piscina; e criamos um sistema de revezamento para que cada equipe possa treinar em horários específicos. Além disso, os atletas que não moram no Rio de Janeiro estão hospedados em um hotel bem próximo ao CT – explica Jorge Bichara, diretor de Esportes do COB

Logística

Nove contêineres serão enviados até o próximo dia 30 para as bases do Time Brasil no Japão. Essa operação, no entanto, teve início em 2018, quando o COB transportou diversos materiais para o país-sede dos Jogos, como barcos, botes e pisos de competição.

Covid-19

O Comitê anunciou que fará as seguintes ações: redução da delegação brasileira, com o cancelamento dos programas Vivência Olímpica, Família Olímpica e Embaixadores; realização obrigatória de exames clínicos e laboratoriais antes do embarque ao Japão; restrição a oficiais que integrem o grupo de risco; e, principalmente, a criação de uma comissão médica, com a presença de infectologistas, que discute diariamente questões relativas ao coronavírus e elabora os protocolos a serem adotados em Tóquio.