A. Cabral bate Rony em média de gols no Basel e faz Verdão ter prejuízo de R$ 27 milhões; bolada foi dividida entre Palmeiras e Ceará

Dona da Crefisa e da Faculdade das Américas (FAM), duas das principais patrocinadoras do Palmeiras, Leila Pereira foi reeleita (ainda em fevereiro) com 387 votos e vai continuar no Conselho Deliberativo do atual campeão da Libertadores em 2021. Estar novamente no cargo é um requisito necessário na disputa presidencial do Verdão.









Foi ela quem participou dos investimentos milionários por Borja, Lucas Lima e outros atletas que não vingaram. Carlos Eduardo, Deyverson, Erik, Juninho e Guerra também são alguns dos exemplos de negociações frustradas. Foram gastos R$ 110 milhões somente nesses jogadores citados.

Existem também alguns casos de jogadores que foram comprados e só foram vingar em outra equipe. Arthur Cabral, por exemplo, é um deles. O atacante, segundo o ‘Transfermarkt’, deu uma boa valorizada no mercado e já está avaliado em € 6 milhões de euros (R$ 40 milhões, na cotação atual). O Verdão vendeu o jogador ao Basel por € 4,4M numa transação que rendeu apenas R$ 13 milhões – que foram divididos com o Ceará.

Desta forma, o prejuízo estimado é de R$ 27 milhões. Além da perda financeira, algumas pessoas de dentro do Palmeiras entendem que o atacante poderia ter sido mais bem utilizado por alguns dos treinadores anteriores. Se compararmos a média de gols entre Arthur e Rony, por exemplo, o atacante do Basel leva a melhor.

Rony tem 12 gols em 54 jogos pelo Palmeiras, enquanto Arthur precisou de bem menos para alcançar essa marca no Basel. Somente nesta temporada, foram 17 tentos em 29 partidas.

No total, Cabral já balançou as redes 36 vezes em 67 jogos na Suíça. O ‘matador’ é, inclusive, o artilheiro brasileiro na Europa. A fase de Arthur é tão espetacular que outras equipes já demonstraram interesse em tirar o jogador do Basel.