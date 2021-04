A Conferência de Berlim: vai cair na sua prova!

A Conferência de Berlim: um resumo

A Conferência de Berlim foi um dos eventos mais importantes de todo o século XIX. Isso porque, as decisões tomadas na Conferência afetaram todo o mundo drasticamente.

Assim, é fundamental que você domine as principais características desse evento, uma vez que ele aparece com grande frequência de geografia e de história do ENEM e dos vestibulares, especialmente ao lado de charges.

A Conferência de Berlim: Definição

A Conferência de Berlim, que resultaria na chamada Partilha da África, foi um grupo de eventos que ocorreu na cidade de Berlim, na Alemanha, entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885.

A Conferência foi responsável por dividir os territórios da África entre as principais potências europeias do período. Com isso, o colonialismo do século XIX, também chamado de neocolonialismo, foi oficializado.

A Conferência de Berlim: Neocolonialismo

O Neocolonialismo o processo de dominação política e econômica realizado pelas potências capitalistas ocidentais no final do século XIX e ao longo do século XX. A política foi consolidada pela Conferência de Berlim.

A Conferência de Berlim: Contexto Histórico

Na segunda metade do século XIX, a Segunda Revolução Industrial se iniciou em todo o continente europeu, com um destaque para a Inglaterra. Além disso, os países que haviam se unificado recentemente, Itália e Alemanha, também passavam por um forte período de transformações e desenvolvimentos.

Dessa maneira, os desenvolvimentos nos setores tecnológicos e industriais e a Segunda Revolução form responsáveis por um crescimento na produção de energia, de manufaturas, de produtos têxteis e de meios de transporte nas potências europeias.

Porém, toda essa produção em larga escala de novos produtos, ao lado da aprimoração de produtos já existentes, exigia uma quantidade ainda maior de matéria-prima, que não estava disponível na Europa. Os países europeus precisavam também de um maior mercado consumidor para comprar os seus produtos que eram produzidos em quantidades imensas todos os dias.

Assim, com a maioria das colônias no Novo Mundo já independentes, os europeus encontraram uma nova solução para os seus problemas: a colonização da África, rica em matéria-prima e com uma grande população que poderia ser utilizada tanto como mão-de-obra como quanto mercado consumidor.

A Conferência de Berlim: O evento

A Conferência de Berlim foi inicialmente proposta pelo chanceler alemão Otto Von Bismarck. O objetivo de Bismarck era realizar uma reunião com os mais poderosos países da época, todos interessados em explorar novas colônias, para que o território do continente africano fosse dividido.

Estiveram presentes na reunião os seguintes países: Rússia, Inglaterra, Dinamarca, Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, Itália, Alemanha, Suécia, Noruega, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano.

A Conferência de Berlim: Consequências

A Conferência de Berlim dividiu alguns territórios da África entre as potências industrializadas. Ficou decidido que todos os países teriam direito à livre-navegação nos rios Níger e Congo.

Os africanos tentaram resistir à dominação europeia mas não conseguiram, uma vez que o poder militar e bélico dos europeus era superior.

Ao fim da Conferência, os territórios foram divididos da seguinte forma: