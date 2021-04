A. Franco vira assunto no São Paulo e saída em BH chega na direção do Galo: “Queria trocar pelo Tchê Tchê”, informa repórter da Disney

Tchê Tchê é do Galo. O anúncio foi feita há poucas horas e o meio-campista deve ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda nesta semana. O jogador chegou a Belo Horizonte no fim da manhã desta segunda-feira (5), e já passou por exames médicos antes de assinar. Hoje, o técnico Cuca conta com Jair, Allan e Alan Franco, com características mais defensivas entre os meias.









Cuca já tinha trabalhado com o meia no Palmeiras, quando foi campeão brasileiro, e pediu que ele fosse contratado pelo São Paulo em 2019. Tchê Tchê se tornou um dos ‘xodós’ de Fernando Diniz no Morumbi, se revezando entre o banco e o time titular. Foram 58 partidas do ‘coringa’ em 2020. O vínculo de empréstimo, vale ressaltar, é válido até maio de 2022. O contrato do atleta no Tricolor se encerra no mesmo mês, mas somente em 2023.

Antes mesmo de ser anunciado, Tchê Tchê foi envolvido em uma suposta troca entre São Paulo e Atlético. O repórter Thiago Simões, do Grupo Disney, informou que a direção do Tricolor estaria interessada em Alan Franco. Os rumores não pararam e a resposta oficial do Galo só foi divulgada nesta 3ª (6). O canal ‘Web Rádio Galo’, no YouTube, entrou em contato com algumas fontes de BH, que negaram o boato.

Foto: Bruno Cantini/Agência Galo/Atlético



A informação também foi confirmada pela reportagem do Bolavip Brasil. Crespo, que nunca escalou Tchê Tchê como titular, tem um meio de campo recheado de opções e não pensa em ir no mercado. Martín Benítez, por exemplo, foi anunciado há pouco. O argentino não é o único e o Tricolor também conta com William, Sara e Hernanes. A nova comissão técnica tem usado Igor Vinícius e Reinaldo como alas.

Reforços do São Paulo em 2021:

• Bruno Rodrigues

• Martín Benítez

• William

• Miranda

• Éder

• Orejuela