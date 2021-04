Em entrevista ao globoesporte.com, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, contou detalhes das recentes negociações para o retorno do lateral-direito Rafinha e comentou sobre os motivos da contratação não ter sido fechada.

O ala tinha um acerto informal com o Rubro-Negro, clube pelo qual foi multicampeão entre 2019 e 2020, antes de partir para o Olympiacos, da Grécia. No entanto, o Mengão acabou não finalizando o negócio, e Rafinha foi para o Grêmio.

Segundo Landim, o Fla decidiu apenas fazer uma “substituição” de atletas, já que os custos envolvidos na contratação do chileno Maurício Isla eram similares aos de Rafinha. Por isso, a diretoria rubro-negra decidiu que não valia a pena ter dois atletas do mesmo “porte” no elenco.

Além disso, a equipe da Gávea ainda terá que achar espaço para Rodinei em breve no plantel.

O atleta está emprestado ao Internacional, mas não será comprado pelos gaúchos e retornará ao Rio de Janeiro.

Rafinha durante jogo entre Flamengo e Portuguesa-RJ, em 2020 Marcelo Cortes/Flamengo

“Primeiro, deixar bem claro que o Rafinha é um jogador que a gente a adoraria que ele tivesse permanecido dentro do Flamengo. Quando o Rafinha saiu do Flamengo, e a gente entendeu, ele foi 100% claro dentro daquilo que tinha sido negociado conosco. E eu acho que as pessoas têm que procurar ser. Acima de tudo ele foi procurar a felicidade dele. Ele foi ele foi super correto. Nós vamos ficar eternamente ternamente gratos por tudo o que ele contribuiu para o Flamengo. Mas nós tivemos que ir ao mercado buscar um jogador para o lugar dele. E contratamos o Maurício, que é um grande jogador com participação na seleção chilena, já tem mais de 100 jogos pela seleção chilena, um jogador de altíssima qualidade, para o lugar dele”, lembrou o cartola.

“Dentro do planejamento orçamentário do Flamengo, se você for ver os valores envolvidos para trazer o Maurício (Isla) não são muito diferentes do Rafinha. A gente fez uma substituição. O primeiro ponto é: trazer o Rafinha de volta envolvia em duplicar quase um orçamento para uma mesma posição. Porque você já tinha visto ali e você já contratou isso”, seguiu.

“O segundo ponto é que tem que olhar que você tem naquela posição um jogador nosso que estava emprestado para o Internacional [Rodinei] durante um tempo. Está vencendo e que vai estar retornando para nós também. Então, nós vamos contratar mais um jogador e vamos ter um terceiro jogador de qualidade que tinha ido para o Inter no momento em que dentro do planejamento cabia”, argumentou.

“Tudo isso faz parte da visão que a gente não pode pensar só no momento, a gente tem que pensar no todo e no planejamento, no que vai acontecer”, finalizou.