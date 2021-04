“A gente não liga para o que o povo de fora fala”; Patrick de Paula pondera sobre críticas ao Palmeiras e vê grupo ‘blindado’

O Palmeiras deu uma resposta aos críticos neste meio de semana. Atuando no Allianz Parque, o Verdão não tomou conhecimento do Independiente del Valle e goleou pelo placar de 5×0, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Um dos destaques da equipe foi o jovem Patrick de Paula, que marcou o terceiro gol diante do equatorianos.









“Futebol tem momentos bons, tem momentos ruins e eu mantive a cabeça muito boa. Sempre vai haver crítica, e eu sofri muitas críticas, mas sempre corri atrás para estar ajudando a minha equipe de alguma forma, numa marcação, num passe, num gol, sempre ajudando, então, sempre trabalhei, sempre fui atrás do meu objetivo, e hoje eu dei a volta por cima fazendo bons jogos“, avaliou o volante em entrevista Lance!/Nosso Palestra.

Patrick de Paula também ponderou sobre os questionamentos que o elenco alviverde vem recebendo. Depois de vencer a Libertadores e a Copa do Brasil na última temporada, o Palmeiras perdeu duas finais em pouco tempo, para Flamengo e Defensa y Justicia. Após o técnico Abel Ferreira adotar o lema “contra tudo e contra todos“, o meio-campista garantiu que o grupo está fechado.

No meio de semana, Verdão goleou o del Valle (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)



“A gente não liga para o que o povo de fora fala. Procuramos nos fechar para chegarmos dentro de campo e fazer um bom jogo. Então, a gente está focado no que a gente quer, porque sempre queremos o mesmo objetivo, de fazer um bom jogo, sair com a vitória, ser campeões, então a gente procura se blindar, né?“, afirmou.

Já foram mais de 60 minutos e Patrick de Paula com uma intesidade absurda hoje, tanto defendendo quanto atacando. Justamente no que é alvo de críticas. Mantendo sempre isso, não há dúvidas de que é ele e Danilo no meio. — News Verde (@news_verde)

“A gente se blinda bastante, esquece as críticas e só trabalha. Futebol é sempre aprovação. Hoje você perde, amanhã você já pode provar de novo que você é bom, então futebol é bom por causa disso, é muito rápido. A gente perdeu dois títulos e agora já estamos provando de novo que somos os campeões da América“, completou Patrick de Paula.