Apesar do disfarce de samambaia, Arthur Picoli mostrou que não está disposto a ser mais uma das “plantas” do BBB21. O preparador físico aproveitou o castigo do monstro, em que se reveza com Pocah dentro de um vaso instalado no jardim da casa, para alertar Gilberto Nogueira sobre o paredão. “A gente vai de qualquer jeito”, disparou o capixaba.

Os brothers especulavam sobre a dinâmica da semana, e Camilla de Lucas suspeitou que a última prova do líder pode influenciar na formação da berlinda. “Eu acho que o Fiuk vai puxar alguém. Ele vai ter algum poderzinho”, concordou o crossfiteiro. “Pronto, aí ele vai puxar você e eu vou pela casa”, acrescentou o economista.

Arthur aproveitou para abrir os olhos do colega de confinamento sobre as atuais alianças dentro do reality show. “Gil, a gente já está. A gente vai de qualquer jeito, não tem como meu querido”, pontuou ele.

O instrutor de crossfit ainda avaliou que mandou mal no desentendimento que teve com o filho de Fábio Jr. no último jogo da discórdia. “Eu me exaltei sim, não me orgulho, mas durante muitos anos da minha vida, eu precisei ser assim. É uma coisa que eu estou em processo de desconstrução mesmo”, revelou.

“Eu não quero, não me faz bem, eu fico muito mal. E eu sei que isso também não me define”, arrematou o ex-namorado de Carla Diaz durante o bate-papo na área externa neste domingo (11).

