‘A gente vem sendo assim na temporada, com a finalização não sendo boa’

Nesta quarta-feira, o Real Madrid segurou um 0 a 0 com o Liverpool, em Anfield, e se classificou à semifinal da Uefa Champions League com 3 a 1 no placar agregado, graças à boa vitória no jogo de ida, no Alfredo Di Stéfano.

A eliminação dos campeões de 2019, segundo o próprio técnico Jurge Klopp, se deu pelo duelo de ida em Madri.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“A performance foi boa, muito melhor que no primeiro jogo. A gente perdeu a eliminatória em Madri, não hoje. Acabou não fazendo gol. Foi desconfortável para o Real, o time esteve bem, agressivo, fez boas jogadas e grandes oportunidades que acabamos perdendo. Se fizesse uma delas, certamente a eliminatória abriria um pouco mais, eles poderiam se complicar mais. Só que a bola não entrou”, disse Klopp, à TNT Sports.

“A gente vem sendo assim durante a temporada, com a finalização não sendo tão boa. Já tivemos jogos que deveriamos ter vencido, mas tem que aceitar. A gente sabe quantas vezes o Salah finalizou essas bolas de olhos fechados e agora nem tanto. O futebol que jogamos foi melhor que as chances que acabamos criando. No segundo tempo, depois de 60 minutos, eles assumiram o controle, nós fizemos substituições, talvez não no timing certo, não melhoramos tanto. Hoje a gente jogou bem, mas está fora de qualquer maneira”, completou.