A Guerra do Peloponeso: conflito da Grécia Antiga

A Guerra do Peloponeso: um resumo

A Guerra do Peloponeso foi um importante conflito que ocorreu durante o período conhecido como Antiguidade Clássica.

Os embates envolvendo as duas maiores potências gregas da época causaram uma série de consequências para a Grécia.

Dessa maneira, é importante que você domine os principais tópicos que envolvem o assunto, uma vez que a Guerra do Peloponeso aparece com frequência nas principais provas do país.

A Guerra do Peloponeso: Definição

A Guerra do Peloponeso foi um conflito que se iniciou no ano de 431 a.C. e terminou no ano de 404 a.C. O embate envolveu os dois grupos de alianças principais da Grécia Antiga: A Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, comandadas, respectivamente, pelas cidade-Estado de Atenas e de Esparta.

A Guerra do Peloponeso: Antecedentes Históricos

A Liga de Delos, liderada pela cidade-Estado de Atenas, foi criada para combater a presença persa no Mediterrâneo e para proteger o território das diversas cidades-Estado gregas. Liderada por Atenas, a pólis mais importante de todo o período, a aliança de diversas cidades em torno de uma deveria ser algo passageiro, ocasionado somente devido à guerra contra os persas.

Porém, não foi o que aconteceu: Atenas consolidou a sua dominação sobre as demais cidades-Estado, formando uma verdadeira e duradoura aliança militar, na qual as cidades deveriam lutar ao lado da grande pólis e pagar pesados impostos à ela. Graças aos impostos cobrados, Atenas se tornou um verdadeiro centro cultural e econômico potente, exercendo forte domínio sobre diversos territórios gregos.

O crescimento econômico, militar e cultural de Atenas incomodou fortemente a cidade-Estado que era sua concorrente, Esparta. Dessa maneira, Esparta cria uma outra liga, a Liga do Peloponeso, que seria liderava por ela e agruparia cidades que também eram contrários ao domínio e ao crescimento ateniense.

A Guerra do Peloponeso: Características e Desfecho

Esparta, então, inicia o conflito contra a Liga de Delos no ano de 431 a.C.

A guerra entre as duas ligas pode ser vista também como uma disputa pelo poder entre Atenas e Esparta, as duas cidades-Estado mais poderosas da época.

No ano de 421 a.C, um acordo de paz é assinado entre as duas ligas. O acordo fica conhecido como Paz de Nícias e estipulava um período de paz de 50 anos para todas as cidades que participaram do conflito.

Porém, as duas partes não cumprem com o combinado e, depois de alguns anos, a guerra seria retomada.

Por fim, Esparta e a Liga de Delos irão vencer a Guerra no ano de 431 a.C. Uma grande consequência dessa vitória é uma maior integração entre as cidades-Estado gregas, com o fim do monopólio ateniense sobre uma grande quantidade delas.

Mesmo após a derrota, Atenas continuou a ser um dos centros culturais mais importantes do mundo, mantendo também certa estabilidade.