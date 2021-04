A Guerra dos 7 anos: conflito na Idade Moderna

A Guerra dos 7 anos: um resumo

A Guerra dos 7 anos foi um conflito de extrema importância para a Idade Moderna. Isso porque, os seus resultados são apontados como cruciais para a delimitação de territórios no período.

Dessa forma, não é de se surpreender que o conflito seja abordado com certa frequência pelas principais provas do país.

A Guerra dos Sete Anos: Introdução

A Guerra dos Sete Anos foi um conflito que ocorreu entre os anos de 1756 e 1763.

O embate envolveu algumas das principais monarquias europeias que disputavam o controle de regiões colonizadas.

De um lado estava a França, sob comando de Luís XV, com o apoio militar da Áustria, da Rússia e da Espanha, que lutava contra os britânicos pela supremacia na América do Norte e na Índia.

De outro, estava o exército da Prússia, em aliança militar com a Inglaterra e Portugal, que fazia oposição à aliança entre Áustria, a França, a Espanha e a Rússia.

Além disso, de maneira simultânea aos embates dentro do continente Europeu, outros conflitos ocorriam pelo controle de regiões da América do Norte, das Índias Ocidentais, da Índia, da África, do Mar Mediterrâneo, do Canadá e do Caribe. Dessa maneira, podemos afirmar que a Guerra dos 7 Anos ocorreu em diferentes níveis

A Guerra dos Sete Anos possui grande importância na história da humanidade, uma vez que foi o primeiro conflito de carácter mundial de todos os tempos.

A Guerra dos Sete Anos: As batalhas

As tropas inglesas contra-atacaram as ações dos franceses que buscavam a supremacia na América do Norte, principalmente na região que hoje conhecemos como Canadá, e em terras indianas. Com isso, foi estabelecido um bloqueio britânico nas regiões de Toulon e Brest.

A partir de diversas vitórias, a Inglaterra conseguiu consolidar o seu domínio nas regiões de Quebéc, Montreal, Cabo Bretão e Grandes Lagos. No continente africano, por sua vez, os ingleses conseguiram acabar com o controle francês sobre o Senegal e a Gâmbia.

A Espanha também participava do conflito, ao lado da França, para garantir que as suas colônias não fossem dominadas.

Mesmo com um grande apoio, a França sofreu com a perda de uma série de colônias. Podemos citar como exemplo também a região da Louisiana, que foi tomada pelos britânicos.

A Guerra dos Sete Anos: Consequências

Após o conflito, a Rússia e a Prússia conseguiram o controle político sobre algumas regiões do Velho Continente. Outra consequência muito importante é o fim da grandiosidade do Império Austríaco, que perde muitos de seus territórios, principalmente para a Prússia.

É importante destacar também que a vitória dos ingleses alterou drasticamente o cenário colonial do norte do continente americano. Na região, o império britânico, em uma tentativa de recuperar as perdas econômicas geradas pelo conflito, tornou mais rígidas as relações com os colonos, aumentando os impostos e limitando a exploração de terras conquistadas.

No entanto, o aumento da rigidez nas relações entre colonos e ingleses aumentou a tensão entre os envolvidos. Com isso, os colonos passaram a se organizar em lutas pela independência, que seria alcançada no ano de 1776.

Os resultados do conflito são muitas vezes apontados por historiadores como cruciais para a delimitação de territórios na Idade Moderna.