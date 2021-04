Compreender a importância do networking na vida pessoal e profissional é o primeiro passo para começar a construir relacionamentos mais sólidos e interessantes. Esses relacionamentos, impactam tanto a vida profissional quanto a pessoal, por nutrir a nossa mente com conhecimentos, experiências e trocas positivas e enriquecedoras.

Para saber mais sobre o tema, continue lendo o nosso conteúdo e comece hoje mesmo a construir o seu networking!

O que é networking?

O networking pode ser entendido como uma “rede de contatos”, que costuma estar associado mais com o âmbito profissional do que com o pessoal. Embora, de qualquer forma, os dois contextos estejam ligeiramente associados.

Afinal, quando você constrói uma amizade sólida com alguém, as chances de encontrar novas oportunidades no mercado de trabalho, a partir desse relacionamento, são grandes.

É claro que o networking não se baseia em uma relação “falsa e cheia de interesse”, como muitas pessoas dizem. Até porque, se analisarmos a fundo, não existe relação sem interesse, mesmo em um relacionamento amoroso, quando, de fato, queremos o amor em troca da nossa atenção e nosso carinho.

Com isso em mente, podemos quebrar o tabu de que usar as relações para se desenvolver é algo ruim. Porém, cabe aqui um adendo: isso não significa que a falsidade e o ato de “passar por cima” dos outros é normal e positivo. Pelo contrário! O processo de networking envolve um crescimento mútuo, positivo para todos.

Qual a importância do networking na vida pessoal e profissional?

Mas afinal, qual a importância do networking na vida pessoal e profissional? Até agora, já entendemos que ele se baseia em uma rede de contatos interessantes. Mas, no longo prazo, o que acontece quando estimulamos relacionamentos sadios em diversos contextos de nossas vidas? Veja abaixo:

1- Contatos que abrem portas

Conhecer pessoas influentes é uma forma de ter acesso a mais oportunidades através de indicação. Porém, é claro que você precisa desenvolver os seus conhecimentos e a sua forma de trabalhar, para ser indicado de maneira digna e justa.

2- Experiências compartilhadas

Ao ter contato com pessoas diferentes que trabalham em áreas diversas e semelhantes à sua, você começa a trocar experiências e histórias. Com isso, aumenta a sua capacidade de resolver problemas mais tarde.

3- Crescimento pessoal em meio aos conhecimentos adquiridos

Você aprende muita coisa. O networking lhe conecta com pessoas dos mais diversos estilos de vida e contextos empresariais. Dessa forma, você adquire muito conhecimento e cresce quanto pessoa. Afinal, a empatia poderá ser explorada quando você conhece outras visões de mundo e formas de se portar no mercado de trabalho.

4- Você se sente mais motivado e inspirado

Ver pessoas crescendo, aprendendo e se desenvolvendo pode ser muito motivador e inspirador. Você aprende coisas novas, conhece histórias de superação e vê pessoas trabalhando com paixão pelo que fazem.

Isso ajuda você a encontrar um caminho sólido para seguir e desenvolver a sua carreira.

5- Somos a média das 5 pessoas quem mais convivemos

Por fim, lembre-se que a importância do networking na vida pessoal e profissional se envolve com o fato de que você é a média das 5 pessoas que convivem com você. Por isso, pergunte-se: que tipo de pessoa e profissional você quer ser? Quais atributos quer enxergar em você? Pense nisso e comece a se relacionar de forma mais positiva e interessante.