A importância do Renascimento na História

Renascimento: um resumo de história

Você certamente já deve ter ouvido falar do Renascimento artístico. Mas você sabia que o movimento possui uma grande importância também para a História?

É justamente por esse motivo que é muito comum encontrar questões sobre o Renascimento nas questões de história, principalmente na prova do ENEM e dos vestibulares.

Renascimento: Introdução

O Renascimento foi um movimento cultural, científico e político que surgiu na Itália durante o século XIV, se estendendo até o século XVII e se espalhando por todo o continente europeu. O movimento possuía valores baseados na Antiguidade Clássica e foi impulsionado pelos modificações econômicas da época, reformulando a vida medieval e iniciando a Idade Moderna.

O Renascimento Histórico

Embora seja mais citado no contexto cultural, o Renascimento foi muito além de um simples movimento artístico, e tem esse ramo apenas como mais uma de suas vertentes. O termo foi criado para designar o movimento cultural e, posteriormente, se expandiu para todo o contexto de mudanças da época, principalmente aquelas políticas e sociais.

O período marca uma série de transformações também na religião, uma vez que a Igreja Católica passa a ser questionada e sofre com uma certa perda de influência. O comércio também foi significantemente alterado, principalmente devido ao surgimento de uma nova classe social: a burguesia.

Renascimento: Características

O período foi marcado pelo racionalismo, corrente de pensamento que afirmava que a razão era a única maneira que poderia ser utilizada para se atingir o conhecimento. Portanto, todas as coisas poderiam ser explicadas através da ciência e da razão.

Nesse mesmo contexto, o cientificismo afirmava que todos os conhecimentos deveriam ser demonstrados através da experiência científica. Foi nesse período que Galileu e Nicolau Copérnico se destacaram com suas teorias e experimentos.

O individualismo ganhou espaço acima do direito coletivo defendido anteriormente, e, dessa maneira, cada pessoa buscava afirmar sua personalidade, mostrar os talentos, alcançar a fama e ambições. Nesse sentido, o renascimento artístico e cultural, aliado ao classicismo da época, que busca suas inspirações na Antiguidade Clássica Greco-Romana, possuiu grandes nomes nas artes e literatura, como Dante Alighieri, Maquiavel, Shakespeare, Miguel de Cervantes e Camões na literatura. Nas artes plásticas podemos citar Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio e Michelangelo.

Outra forte característica do Renascimento foi o antropocentrismo, que colocou o homem como a maior criação de Deus e centro do universo, marcando o período como a glorificação do homem e da natureza humana. Com isso a religião continuou a ter certa importância social, mas começou a ser questionada, o que originou as novas correntes cristãs a partir da Revolução Protestante, que aconteceu no século XVI.