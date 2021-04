A Liga Hanseática: um resumo

A Liga Hanseática: tudo aquilo que você precisa saber

A Liga Hanseática é a principal organização comercial de toda a Idade Média, consolidando diversos princípios mercantis que serão utilizados por muitos anos.

Dessa maneira, não é de se surpreender que o assunto apareça com uma grande frequência nas principais provas de História Geral do país.

Assim, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber para responder uma questão sobre a Liga Hanseática com tranquilidade.

A Liga Hanseática: Definição

A Liga Hanseática, também chamada de Hansa Germânica, foi uma organização política e econômica criada por negociantes, comerciantes e membros da burguesia para fortalecer as relações econômicas dentro de um específico recorte geográfico: o território que hoje conhecemos como Alemanha.

O nome que a associação recebe vem do termo Die Hanse, em alemão. A Liga Hanseática foi criada no final do século XII, período denominado de Baixa Idade Média.

A Liga Hanseática: Características

A Liga Hanseática era, em poucas palavras, uma aliança de comerciantes e burgueses das mais variadas cidades mercantis do norte europeu, principalmente aquelas próximas ao Mar do Norte e Mar Báltico, em que se encontravam as principais rotas comerciais da época.

A Liga surgiria no final do século XII e estaria em vigor até o começo da Guerra dos Trinta Anos, no século XVII.

Os membros da liga eram principalmente comerciantes pertencentes à classe social que havia surgido há pouco tempo: a burguesia. Os burgueses, os comerciantes e os negociantes possuíam uma série de interesses em comum. Além disso, eram eles que possuíam o direito de entrar e sair com mercadorias das mais variadas cidades medievais, que também haviam surgido há pouco tempo.

Além disso, a Hansa Germânica foi criada também para que um grupo selecionado de comerciantes, ou seja, aqueles pertencentes às cidades do norte europeu, garantissem o monopólio do comercio da época, consolidando a exclusividade na prática comercial medieval.

A Liga Hanseática: Importância

A Liga Hanseática foi responsável por criar e organizar um sistema de leis marítimas e comerciais que não existiam até então, uma vez que a prática da atividade comercial era recente.

Essa criação foi de suma importância, uma vez que influenciou diretamente o sistema econômico europeu da época. O sucesso desse sistema de leis ocorreu devido ao desenvolvimento do comércio e das cidades, à criação de novas rotas comerciais e ampliação das existentes e ao declínio do feudalismo.

Em poucas palavras, podemos dizer que a Liga Hanseática, ao lado das Corporações de Oficio, fortaleceu e consolidou as relações comerciais e econômicas europeias da Baixa Idade Média.

Além das principais cidades alemãs da época, como Lubeck e Hamburgo, faziam parte da liga também as seguintes localidades: Londres, da Inglaterra, Bordeaux, da França, Bruges, da Bélgica, Cracóvia e Varsóvia, da Polônia, Groningen, da Holanda, Novgorod, da Rússia, Veneza, da Itália, e Praga, da República Tcheca.