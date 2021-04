A lista dos 10 filmes mais pirateados da semana (05/04/2021)

Sucesso de bilheteria nos cinemas dos Estados Unidos já reabertos em meio à pandemia do novo coronavírus, Godzilla vs Kong também é tendência nos serviços de download de torrent, onde aparece como o filme mais baixado pelos internautas, de acordo com a atualização divulgada nesta segunda-feira (5) pelo TorrentFreak.

O longa, que traz Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Rebecca Hall e Alexander Skarsgård no elenco, acompanha o embate entre duas das mais poderosas forças da natureza. Enquanto isso, a organização secreta Monarch investiga a origem dos monstros, mas uma conspiração planeja acabar com quaisquer criaturas, independente de que lado elas estejam.

A produção, que também foi lançada na plataforma HBO Max nos EUA e só deve estrear nos cinemas brasileiros no final deste mês, tomou o lugar que era ocupado há duas semanas por Liga da Justiça de Zack Snyder, agora na 2ª posição. Fechando o pódio dos filmes mais pirateados, aparece a outra novidade da classificação, baseada em um best-seller.

Estrelado por Tom Holland e Daisy Ridley, Mundo em Caos (3º lugar) é uma adaptação do livro homônimo de Patrick Ness. A trama se passa em um futuro pós-apocalíptico, no qual uma infecção rara causou a morte de todas as mulheres do planeta e fez os pensamentos dos homens se tornarem audíveis. Com medo, o jovem Todd Hewitt foge e acaba conhecendo uma mulher pela primeira vez, em meio à jornada.

Os dois títulos foram as únicas adições em relação à semana passada, entrando nas vagas deixadas por Tenet e Os Portais. Houve ainda algumas mudanças significativas de posições, como Um Príncipe em Nova York 2 caindo da 4ª para a 7ª colocação e Tom & Jerry: O Filme passando do 5º para o 10º lugar.

Saiba como ficou o ranking dos filmes mais pirateados a seguir, com as trocas e chegadas dos novos títulos. Antes disso, precisamos ressaltar que o TecMundo não apoia os downloads ilegais, recomendando acessar os conteúdos exclusivamente pelos meios legais.

10. Tom & Jerry: O Filme

9. Cherry

8. Monster Hunter

7. Um Príncipe em Nova York 2

6. Mulher-Maravilha 1984

5. Meu Pai

4. Raya e O Último Dragão

3. Mundo em Caos

2. Liga da Justiça de Zack Snyder

1. Godzilla vs Kong