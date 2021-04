A mensagem do ‘algoz’ Eli Manning a Tom Brady após a conquista do último Super Bowl

Algoz, mas nunca inimigo. Se não fosse por Eli Manning, Tom Brady teria hoje nove títulos de Super Bowl. Após a vitória do Tampa Bay Buccaneers sobre o Kansas City Chiefs por 31 a 9, na última edição da grande decisão da NFL, o aposentado quarterback do New York Giants mostrou mais uma vez classe e encaminhou uma mensagem a Tom Brady o parabenizando por mais um feito na brilhante carreira. O conteúdo do contato foi revelado por Eli Manning em recente entrevista.

– Sim, enviei uma mensagem a Tom, apenas parabenizando-o e dizendo que não estava surpreso, mas impressionado com o que ele foi capaz de fazer este ano com Tampa – disse Manning.

– Mudar de time, temporada encurtada, lockdown, pandemia, tudo que está acontecendo e ainda aprender um novo ataque e fazer esses ajustes para ganhar mais um campeonato é uma coisa bastante espetacular – acrescentou o aposentado quarterback.

Com o título conquistado em fevereiro passado, Tom Brady se tornou o primeiro quarterback titular da história da NFL a levantar um troféu Lombardi com franquias da AFC e NFC, além de ser o segundo quarterback titular a vencer o Super Bowl por franquias diferentes.

Praticamente no mesmo período que Eli Manning decidiu pela aposentadoria dos gramados, Tom Brady optou por seguir a carreira em outro time após 20 anos defendendo o New England Patriots. Em Tampa, o veterano QB obteve mais um sucesso.

– Um dos motivos pelos quais me aposentei é que não queria fazer essa mudança. Não queria ter que mudar minha família, começar tudo de novo, ir para um time diferente que talvez faça coisas diferentes das que eu fiz por toda a carreira – explicou Eli.

– Quase 20 anos, você tem feito algo de uma maneira, e se for diferente? E se você não puder fazer esses ajustes ou os treinadores quiserem que você faça coisas que você não está acostumado a fazer? Há tantos ‘ses’ – concluiu o ex-jogador do New York Giants.