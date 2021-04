A Mesopotâmia: vai cair no ENEM!

A Mesopotâmia: um resumo

A Mesopotâmia é, por muitos, considerada o berço da humanidade. Isso porque, diversas transformações importantíssimas para o desenvolvimento da humanidade ocorreram nessa região.

Dessa maneira, é essencial que você domine as principais características desse assunto, uma vez que ele aparece com grande frequência nas maiores provas do país, como o ENEM e os vestibulares.

A Mesopotâmia: Introdução

Localizada entre os rios Eufrates e Tigre, a Mesopotâmia é uma região desértica e que, atualmente, corresponde ao território do Iraque. Por ter sido ocupada por diversos povos, a região é considerada como um local de passagem por historiadores: já habitaram em suas terras acádios, babilônicos e sumérios. É válido destacar que todos os povos que por ali passaram deixaram grandes contribuições na arquitetura, na astronomia e na geometria.

Igualmente, foi na região da Mesopotâmia que surgiram as primeiras civilizações do Oriente. Mesmo sendo uma região desértica, os rios do local, Eufrates e Tigre, eram volumosos e, dessa maneira, se tornaram responsáveis por manter a população na região, uma vez que além de serem usados para consumo populacional, eles serviam como meio de transporte e como fonte para irrigação das plantações.

A Mesopotâmia: Os povos

O primeiro povo a habitar a região mesopotâmica foi o dos sumérios, que lá viveram entre 3.200 a.C. e 2.800 a.C. Eles foram os responsáveis por aperfeiçoar as técnicas de irrigação e por desenvolver a agricultura. Além disso, os sumérios se destacaram também pela invenção da escrita cuneiforme, a primeira forma de escrita de toda a humanidade. Posteriormente chegaram na região os acadianos, que derrotaram os sumérios e expandiram seus territórios pela Mesopotâmia.

Os acadianos, por sua vez, foram derrotados pelos babilônicos, que construíram dois impérios na região. O primeiro Império Babilônico ficou conhecido pelo Código de Hamurabi e a Lei de Talião. O Segundo Império Babilônico foi fundado pelos caldeus, com o reinado de Nabucodonosor. Ainda na região mesopotâmica viveram os assírios, no período entre os dois reinados dos babilônicos.

A Mesopotâmia: Características gerais

A economia dos povos mesopotâmicos era baseada na agricultura e na comercialização do excedente de produção. Além disso, suas sociedades eram dividas em castas, sem a possibilidade de ascensão social.

Igualmente, a produção cultural dos povos daquela região foi muito intensa e deixou um grande legado para a humanidade. Eles foram os responsáveis pelo desenvolvimento da astronomia, pela divisão do tempo como a utilizamos hoje e por desenvolver diversas técnicas arquitetônicas que permitiram a construção de palácios e templos na época.