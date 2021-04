a noite de caos do Schalke após rebaixamento

Torcedores do Schalke 04 tentaram agredir jogadores do time na noite deste domingo (20), quando o elenco voltava de Bielefeld após o rebaixamento no Campeonato Alemão.

Cerca de 500 a 600 torcedores não identificados esperavam pelo ônibus do clube. Segundo a polícia de Gelsenkirchen, eles xingaram e atiraram ovos na direção dos jogadores. O canal local WAZ relatou que alguns atletas ficaram praticamente ilesos e “escaparam com alguns hematomas”.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O Schalke disse em nota que “os limites foram ultrapassados” e “apesar de toda a frustração e raiva compreensíveis devido ao rebaixamento para a Bundesliga 2, o clube nunca aceitará se a integridade física de seus jogadores e equipe for colocada em risco. Mas foi exatamente o que aconteceu por último noite através do ato de indivíduos”.

O time de Gelsenkirchen foi rebaixado pela primeira vez em 30 anos depois de perder por 1 a 0 para o Arminia Bielefeld a quatro rodadas do fim do campeonato. Schalke está a 15 pontos do Mainz 05, primeiro time fora da zona de rebaixamento, e tem mais chances matemáticas de se salvar.

Polícia do lado de fora da Veltins Arena depois que o ônibus da equipe do Schalke 04 foi atacado por torcedores Getty Images

Esta é a terceira vez que o time é rebaixado na elite do futebol alemão. A última havia sido na temporada 1991/92.