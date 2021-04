A pedido de Crespo, São Paulo sonda situação de Guerrero no Inter; peruano pode assinar pré-contrato em julho

A diretoria do São Paulo, mesmo ciente dos problemas e limitações financeiras, não deixou de qualificar o elenco do técnico Hernán Crespo. Para suprir as carências no plantel, o Tricolor acertou com uma série de nomes, que já começam suas trajetórias no Morumbi. Para o ataque, uma alternativa no mercado brasileiro entrou no radar.









De acordo com a coluna “De Primeira”, do site “UOL Esporte”, o São Paulo sondou a situação de Paolo Guerrero. O peruano, de 37 anos, tem vínculo com o Internacional somente até o fim de 2021 e estará livre para assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho. Após se recuperar de lesão, o camisa 9 voltou a atuar no último mês de março.

A sondagem ocorreu no mês passado, antes de o Tricolor fechar a contratação do experiente Éder. Segundo a publicação, o interesse do São Paulo em Guerrero não chegou a evoluir para proposta. Em meio às buscas no mercado para contratar um atacante, um dos pedidos de Crespo, o peruano surgiu como alternativa no mercado.

Guerrero: contrato até dezembro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)



No entanto, as conversas com os representantes não avançaram. Conforme publicou recentemente o site “Globoesporte.com”, mesmo diante do vínculo curto do atacante, o Inter ainda não se movimenta para estender o vínculo. A alta cúpula gaúcha garante estar tranquila e protegida por um contrato bom para ambos lados.

O São Paulo já confirmou a chegada de seis reforços para a sequência da temporada 2021. Além de Éder, o setor de ataque recebeu Bruno Rodrigues, ex-Ponte Preta. Para o meio de campo, Martín Benítez e William foram contratados. Já na defesa, as novidades são o lateral-direito Orejuela e o zagueiro Miranda.