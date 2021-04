A pedido de Mancini, Corinthians define prioridade no mercado, mas pode ver dois nomes titulares darem adeus nos próximos meses

O Corinthians ainda estuda as possibilidades para renovar ou não os contratos de Cazares, Otero e Jemerson.

O trio tem vínculo com o Timão até o fim de junho e as negociações estão em andamento, ainda sem qualquer definição.

Vagner Mancini, obviamente, foi consultado pela direção do clube para se posicionar sobre os três casos.

O técnico deixou os dirigentes à vontade e externou sua concordância de que o Corinthians precisa priorizar o saneamento dos problemas financeiros.

Ainda assim, conforme apurou a Gazeta Esportiva, Mancini apontou Cazares como prioridade em relação a Otero e Jemerson.

Na prática, a posição do treinador passou o seguinte recado: se for possível ficar com pelo menos um dos três, ele prefere que o esforço seja feito para que o equatoriano permaneça no elenco.

Vagner Mancini não está satisfeito com a condição física de seu camisa 10, tem dito isso abertamente, em entrevistas, mas entende que, em forma, Cazares é o atleta com maior recurso técnico do meio de campo corintiano.

A princípio, a situação mais próximo de um acordo é justamente a de Cazares. O clube ainda não bateu o martelo, tem avaliado, feito contas, mas chegou a manifestar ao empresário do jogador de 28 anos que toparia um acordo com validade de três anos. O que pode fazer o negócio melar diz respeito aos valores envolvidos.

Quanto a Otero, a renovação do venezuelano não deve acontecer, a não ser que muita coisa mude até junho. Após um início promissor, o camisa 11 não conseguiu engrenar na equipe titular.

Já o zagueiro Jemerson é titular absoluto com Mancini. Porém, seu salário é o empecilho. Além disso, ele atua em uma posição que tem Bruno Méndez como opção.