A política de Florentino Pérez no Real Madrid que pode desagradar ainda mais Sergio Ramos mesmo com título da Champions

Apesar de estar na briga pelo título de LaLiga e se classificar para as semifinais da Uefa Champions League, o Real Madrid deve fazer ainda mais reduções em seu orçamento para a próxima temporada.

O presidente Florentino Pérez começou uma política de austeridade após ter uma queda de 13% nas receitas do clube ocasionada pela crise financeira gerada pela pandemia de coronavírus.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O Real estimou arrecadar 616,8 milhões de euros (R$ 4,1 bilhões) na temporada 2020/2021. A meta, antes da pandemia, era faturar 900 milhões de euros (R$ 6 bilhões) até o meio deste ano.

Mesmo tendo conseguido mais dinheiro do que o previsto com premiações em competições, o clube perdeu muitas receitas com os jogos sem público e com o cancelamento da turnê de pré-temporada.

Por isso, Pérez pediu um corte salarial de 10% aos departamentos de futebol, basquete e aos executivos, o que gerou uma economia de 45 milhões de euros (R$ 303 milhões). A ideia do mandatário é que ocorram ainda mais reduções nos vencimentos dos atletas.

Sergio Ramos AP

Mesmo que conquiste a Champions League, o Real Madrid não está disposto a mudar a política salarial.

Isso afeta diretamente a renovação dos contratos de Sergio Ramos e Lucas Vázquez, que terminam no final da temporada. A dupla é muito querida pelo técnico Zinedine Zidane, mas pode deixar o Bernabéu. Segundo o jornal espanhol “El Confidencial”, os jogadores acreditam que não estão sendo valorizados pela trajetória no clube.

Ramos ainda não chegou a um acordo sobre a renovação, que, segundo o clube, é por mais uma temporada – com opção para outra – e inclui um corte de 10% do salário atual. De acordo com a versão do capitão, não há oferta escrita.

play 0:21 Via Instagram @sergioramos | Zagueiro do Real Madrid é desfalque após ser diagnosticado com coronavírus

No caso de Lucas Vázquez, a proposta é de prorrogação de mais três temporadas com redução de 10% no salário.

Apesar disso, o clube parece disposto a fazer outras contratações, como David Alaba (Bayern), e cogita a possibilidade de ir ao mercado para levar Mbappé ou Haaland.