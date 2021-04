A Praça É Nossa retornará com dois bancos devido à pandemia da Covid-19 · .

Após Carlos Alberto de Nóbrega receber as duas doses da vacina contra a Covid-19, A Praça É Nossa retornará com dois bancos para facilitar o distanciamento social ainda recomendado devido à pandemia da Covid-19. O humorístico do SBT retomará os trabalhos inéditos nos dias 13 e 15 deste mês.

De acordo com a coluna de Flavio Ricco, do R7, Carlos Alberto foi liberado pelo médico Roberto Kalil para voltar a trabalhar nos estúdios do SBT. Na última terça (6), o apresentador passou o dia inteiro na emissora de Silvio Santos para conferir as mudanças no cenário do programa.

Os dois bancos da praça onde “Cazalbé” conversará com os personagens vão formar um ângulo de 120 graus, mas guardando uma distância regulamentar. Mesmo vacinado, é recomendado pelas autoridades sanitárias que sejam mantidos os cuidados contra a Covid-19.

Na segunda (5), Nóbrega comemorou o recebimento da última dose da vacina contra a Covid-19. “Tomei a segunda dose. Um enorme passo para gravar dia 13 e 15 os dois primeiros inéditos da Praça. Sabe [como] criança que acredita em Papai Noel fica nos dias que antecedem o Natal? É como eu estou para voltar”, afirmou ele em seu Instagram.

Em março, Nóbrega venceu o coronavírus. O experiente apresentador ficou dez dias internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A mulher, Renata Domingues, e o filho João Victor, também foram infectados e se recuperaram da Covid-19.

