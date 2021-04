A Presença e o Comportamento Digital

A presença digital e a revolução no comportamento do consumidor

O mundo digital modificou a maneira como as pessoas se comunicam, por isso, a sociedade vive a era da revolução digital.

A facilidade de acesso a internet mudou o comportamento das pessoas nas suas rotinas e a forma como elas adquirem produtos ou serviços. Por isso, cada vez mais pessoas estão acessando a internet por diversos meios como smartphones, tablets, televisores etc.

Internet é um fator implícito na rotina

De acordo com uma pesquisa feita pela Hubspot, no Brasil, são mais de 139 milhões de pessoas que acessam a internet, isso representa 66% do país. Desse total 85% das pessoas acessam a internet diariamente. Ou seja, é um fator implícito na rotina do cliente em potencial de vários segmentos.

Sendo assim, investir na presença digital da marca é um grande diferencial para uma empresa. Por isso, a presença online é abrangente enquanto conceito, haja vista que não basta lançar ações de marketing digital, é importante direcioná-las e acompanhá-las.

Atração do cliente de forma orgânica

São muitas as ferramentas que garantem a presença digital de uma empresa, haja vista que há muitos estímulos para atração dos clientes em potencial. No entanto, é importante que a empresa faça um mapeamento do comportamento do seu cliente para que possa alcançá-lo de forma orgânica.

Por isso, a análise da Persona é uma otimização dessa necessidade, ao passo que é um mapeamento fundamental para que a empresa direcione suas ações de forma assertiva. Sendo assim, é relevante que a empresa direcione suas ações para que respeite a rotina do seu público, viabilizando o conceito inbound marketing.

Blogs, mídias sociais, Google Meu Negócio

É relevante que a empresa faça uso estratégico de diversas ações direcione as informações dentro do seu site, no seu blog corporativo, marque presença diariamente nas mídias sociais, otimize campanhas de e-mail marketing, faça cadastros no Google Meu Negócio, dentre outras opções diversas que facilitam a pesquisa do cliente quando ele busca por um produto ou serviço relevante dentro do seu segmento.

Presença digital vai além do marketing

Portanto, a presença digital é uma necessidade no mercado atual, ao passo que é uma oportunidade de gerar valor para uma marca e se manter competitiva.

Por isso, a presença digital deve ser considerada em diversas vertentes e estratégias dentro do marketing digital. Ao passo que é um fator holístico que deve ser analisado pela gestão em todas as entregas da empresa.