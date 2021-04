À prova de tombo: Android avisará usuários sobre obstáculos no caminho

Que os smartphones são ótimos para distrair a mente do dia a dia, todo mundo já sabe. O que poucas pessoas lembram é que a falta de atenção pode levar a inúmeros acidentes. Pensando nisso, a Google deve lançar um novo recurso para ajudar seus usuários mais distraídos.

Segundo informações do The Verge, a versão beta do aplicativo Bem estar Digital receberá a função Heads Up, que detecta se o usuário está utilizando o dispositivo enquanto caminha, lembrando-o de tomar cuidado com o que está ao seu redor.

O recurso manda o seguinte aviso: “Se você estiver andando ao mesmo tempo, em que usa o celular, obtenha um lembrete para se concentrar no que está ao seu redor”. A mensagem, no entanto, ressalta que o recurso não substitui que o usuário preste mais atenção.

A atualização deve pedir permissão do usuário para identificar o que a pessoa está fazendo, com a diferenciação de uma caminhada corriqueira de uma atividade física.

A função já está disponível para alguns usuários de dispositivos Google Pixel. Porém, ao que tudo indica, levará mais tempo para que outras marcas como Samsung e Xiaomi recebem a atualização. Com a novidade, alguns usuários já estão na expectativa que a empresa implemente esse recurso para utilizar no carro, enquanto dirige.