a reação de Neymar ao saber que Mbappé tinha pôster seu no quarto

Neymar ficou surpreso ao saber que Kylian Mbappé, hoje seu companheiro de PSG, tinha um pôster seu no quarto, quando era criança. O brasileiro foi informado pela revista “France Football”.

“De jeito nenhum. Ele nunca me disse… É verdade?”, surpreendeu-se o brasileiro, em entrevista à publicação francesa.

Em 2020, em texto publicado no site “Players Tribune”, o jovem astro francês revelou que, na infância, tinha fotos de Zidane, Cristiano Ronaldo e também de Neymar em seu quarto.

“Algumas crianças têm pôsteres de super-heróis nas paredes do quarto. Nós cobríamos as nossas com jogadores. Tinha muitos pôsteres do Zidane e do Cristiano. Para ser justo, quando fiquei mais velho, também tinha alguns do Neymar.”

Quando se tornaram companheiros, Neymar elogiou a forma como foi ajudado por Mbappé no PSG.

“Em primeiro lugar, fiquei muito emocionado com o homem que ele é. Kylian é muito atencioso, sempre feliz, educado e gentil com todos. É uma pessoa muito bonita. Essa é a razão pela qual nos demos tão bem desde o início.”

“Ele me ensinou muito sobre o jeito de ‘ser francês’… Ele me explicou a mentalidade francesa. Devo muito a ele a minha adaptação e, consequentemente, a minha felicidade por estar aqui.”

Neymar e Mbappé entram em campo nesta terça-feira para tentar colocar o PSG nas semifinais da Champions League, contra o Bayern de Munique. No jogo de ida, na Alemanha, vitória francesa por 3 a 2.